LIVE Musetti-Moutet 6-3 3-3 ATP Barcellona 2026 in DIRETTA | l’azzurro annulla 2 palle break

Al torneo ATP di Barcellona, Musetti e Moutet sono in campo per il secondo set. Dopo aver vinto il primo parziale 6-3, Musetti si trova sul 3-3 e ha già annullato due palle break. La partita prosegue con scambi intensi, mentre i giocatori cercano di ottenere il vantaggio. La diretta si può seguire aggiornando la pagina online, con l'incontro tra Sonego e Rublev previsto non prima delle 13.30.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIR ETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13.30) 0-15 Lungo il colpo dal centro di Moutet 3-3 Gioco Musetti: aceeee!! Che personalità per l’azzurro. A-40 ACEEE!!! 40-40 Pizzica la riga il dritto in avanzamento di Musetti. Incredulo Moutet che lascia andare la racchetta Seconda 40-A Ottima palla corta di Musetti. Moutet ci arriva e gioca la contro-smorzaya con cui si consegna all’italiano. Il francese alza la racchetta sopra la testa, l’azzurro tenta il lob ma lo mette in corridoio 40-40 Regalo di Moutet, premiata la difesa di Musetti! Il francese comanda benissimo con il dritto, prende il punto e gioca un buon smash.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Moutet 6-3, 3-3, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’azzurro annulla 2 palle break Notizie correlate LIVE Musetti-Moutet 5-3, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: arriva il break dell’azzurro!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13. LIVE Berrettini-Bublik 4-3, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro annulla quattro palle break e resta in vantaggio!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Dritto in cross vincente di Bublik! Seconda. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Barcellona, Musetti-Moutet 3-3: la cronaca LIVE; LIVE Musetti-Moutet, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’imprevedibile francese sulla strada dei quarti; Moutet-Musetti: il pronostico dell'ATP 500 di Barcellona, i precedenti e dove vedere il match; Sorrisi italiani: a Barcellona rimonta Musetti, Sonego piega Martinez. Ok Cobolli e Darderi a Monaco. Diretta Live Musetti-Moutet Barcellona Ottavi di finale: Lorenzo vince il primo setDiretta Live della partita tra Lorenzo Musetti e Moutet. In palio c'è un posto nei quarti di finale del torneo spagnolo. sport.virgilio.it LIVE Musetti-Moutet, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: sfida all’estro del franceseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13.30) Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla ... oasport.it A chi interessa inizia Musetti - Moutet facebook #Musetti- #Moutet diretta Atp Barcellona: segui la sfida agli ottavi LIVE x.com