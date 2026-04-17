LIVE Musetti-Fils 0-1 ATP Barcellona 2026 in DIRETTA | il match inizia con il servizio francese

Al torneo ATP di Barcellona, il match tra Musetti e Fils è iniziato con il servizio francese. Nel corso del primo game, Musetti ha sfiorato un colpo vincente con un rovescio lungolinea, mentre successivamente ha risposto con una prima palla efficace. La partita prosegue, con aggiornamenti in tempo reale disponibili sulla piattaforma dedicata. La sfida tra i due tennisti si svolge su un campo in condizioni ideali, con i giocatori pronti a confrontarsi sul veloce.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-KOPRIVA DALLE 11.00 40-15 Mamma mia Lorenzo! Primo grande tracciante dell’azzurro che piazza sulla riga il rovescio lungolinea vincente! 30-15 Musetti rimedia con la prima palla vincente. 15-15 Il back dal centro finisce in corridoio, errore in larghezza dell’azzurro. Seconda palla. 15-0 La risposta del francese si ferma in rete. 0-1 GAME FILS. Con l’ace, il francese chiude il primo servizio. 40-0 Prima e palla corta vincente per Fils. 30-0 In rete la risposta del carrarino. 15-0 Non trova il campo la risposta di Musetti. Il francese inizia con una seconda. INIZIA IL MATCH 16.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Fils 0-1, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: il match inizia con il servizio francese Notizie correlate LIVE Musetti-Fils, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: match durissimo contro il franceseIl match tra Musetti e Fils sarà il primo match ad essere disputato non prima delle 16. LIVE Musetti-Fils, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: tennisti in campo per il riscaldamentoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-KOPRIVA DALLE 11. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: LIVE Musetti-Fils, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: si alza l’asticella, in palio la semifinale; Arthur Fils - Lorenzo Musetti live: Tennis - Barcellona Men's Singles; Ranking Atp, Alcaraz out per infortunio: Sinner può restare n°1 in classifica fino a Roma; Diretta Fils - Musetti (Barcelona Open Banc Sabadell). Diretta Musetti-Fils Atp Barcellona: segui i quarti di finale LIVEBARCELLONA - Sbarazzatosi di Moutet in due set negli ottavi dell' Atp di Barcellona, ora Musetti è pronto per la sfida contro un altro francese, Arthur Fils, nella gara che vale un posto in semifinale ... corrieredellosport.it LIVE Musetti-Fils 1-2, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: non ci sono palle break in apertura di matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-KOPRIVA DALLE 11.00 14.35 Alla fine Rublev supera Machac per 2-0 (6-4, 6-3), manca ... oasport.it Diretta Musetti-Fils Atp Barcellona: segui i quarti di finale LIVE facebook #Musetti supera #Moutet in due set: ai quarti #Fils o #Nakashima. #Sonego ko con #Rublev L'azzurro ha battuto ai quarti di finale del torneo 500 di Barcellona la testa di serie numero due del torneo in due set (6-3 6-4 il punteggio finale in un'ora e 41 minuti). x.com