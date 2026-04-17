LIVE Judo Europei 2026 in DIRETTA | tornano Veronica Toniolo e Fabio Basile

Oggi si tiene la seconda giornata degli Europei di judo 2026, con la presenza di atleti noti come Veronica Toniolo e Fabio Basile. La competizione è in corso e i risultati vengono aggiornati in tempo reale sulla piattaforma dedicata. I partecipanti si sfidano nelle rispettive categorie, con numerosi incontri che stanno attirando l’attenzione del pubblico. È possibile seguire tutti gli sviluppi attraverso la diretta online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata degli Europei di judo 2026. A Tblisi (Georgia) di scena i tabelloni dei -57 kg e -63 kg femminili, e dei -73 kg maschili. Italia che si affida a Veronica Toniolo, Carlotta Avanzato e Fabio Basile per rimpinguare il bottino del medagliere dopo il bronzo colto nel giorno d’apertura da Odette Giuffrida. Appuntamento alle 8.00 con le fasi eliminatorie, final block dalle 14.00. Veronica Toniolo rientra ad un anno di distanza dal grave infortunio rimediato contro la georgiana Liparteliani nella finale dell’Europeo a squadre di Podgorica.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: tornano Veronica Toniolo e Fabio Basile Notizie correlate LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: subito Assunta Scutto e Odette GiuffridaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata degli... Leggi anche: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: tra poco si cominicia a Tbilisi Altri aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: tornano Veronica Toniolo e Fabio Basile; Europei di Judo 2026: programma, convocati dell'Italia e dove vedere le gare in diretta tv e streaming; Europei judo 2026: il sorteggio e i tabelloni degli italiani. Percorso insidioso per Bellandi e Scutto; Europei judo 2026: le speranze di medaglia dell’Italia. Squadra azzurra a trazione femminile. LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: tornano Veronica Toniolo e Fabio BasileCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata degli Europei di judo 2026. A Tblisi ... oasport.it Europei judo 2026: le speranze di medaglia dell’Italia. Squadra azzurra a trazione femminileCominceranno ufficialmente domani con la prima giornata di gara i Campionati Europei individuali di judo 2026, che si disputeranno all'Olympic Sport ... oasport.it Istituto Comprensivo "Bonsegna- Toniolo" Sava- Fragagnano TA - facebook.com facebook