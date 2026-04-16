LIVE Judo Europei 2026 in DIRETTA | tra poco si cominicia a Tbilisi

Tra pochi minuti a Tbilisi si apre la competizione degli Europei di judo 2026, con le gare che si svolgeranno nel corso della settimana. È prevista una serie di incontri tra i judoka più qualificati del continente, che si sfideranno per ottenere i titoli europei e verificare la propria condizione in questa fase della stagione. La diretta sarà disponibile per gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.53 È l’inizio di una settimana intensa, in cui i migliori judoka europei si contenderanno i titoli continentali e metteranno alla prova la propria condizione in un appuntamento chiave della stagione. 07.50 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata degli Europei di judo 2026. A Tbilisi (Georgia) si alza il sipario sulla rassegna continentale con i primi quattro tornei: quest’oggi appuntamento con i -48 kg, -52 kg femminili; -60 kg e -66 kg maschili. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata degli Europei di judo 2026.🔗 Leggi su Oasport.it

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