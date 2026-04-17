LIVE Judo Europei 2026 in DIRETTA | Toniolo esce agli ottavi Avanzato unica italiana ancora in gara

Durante gli Europei di judo del 2026, la gara si svolge in diretta con diverse atlete in corsa. Toniolo è uscita agli ottavi, mentre Avanzato rimane l’unica italiana ancora in gara. Nella prima parte dell’incontro, Avanzato ha sferrato un attacco che non ha portato a un yuko, e successivamente ha cercato di adattarsi all’avversaria, cercando un’opportunità per segnare il punto decisivo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.52 Buon attacco ma niente yuko per Avanzato. 9.51 Dopo un avvio difficile Carlotta Avanzato sembra aver preso le misure alla sua avversaria, ma adesso deve trovare il modo di piazzare il punto della vittoria. 9.49 Si va al Golden Score. 9.47 Secondo shido ad Avanzato, primo alla polacca Kropska. 25 secondi al termine dei regolamentari. 9.45 Passiamo dunque sul tatami 1, dove Avanzato ha ricevuto uno shido ma il punteggio tecnico è ancora fermo sullo 0-0 dopo due minuti e mezzo. 9.44 Liparteliani si gioca due shido nei secondi finali dell’incontro ma porta a casa una vittoria mai realmente in discussione.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Toniolo esce agli ottavi, Avanzato unica italiana ancora in gara Judo Campionato Italiano Assoluto A1 2025 Tatami3 Notizie correlate Leggi anche: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Toniolo agli ottavi, eliminati Basile e Valeriani. Attesa per Avanzato Leggi anche: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Toniolo avanza agli ottavi! Subito eliminato Basile Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Giuffrida di bronzo nei -52 kg, Francia in testa al medagliere; Europei di Judo 2026: programma, convocati dell'Italia e dove vedere le gare in diretta tv e streaming; Europei Judo 2026: calendario, orari e dove vedere gli azzurri in TV e streaming; LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Toniolo avanza agli ottavi! Subito eliminato Basile. Europei judo 2026 oggi: orari 17 aprile, tv, streaming, italiani in garaOggi, venerdì 17 aprile, seconda giornata di incontri degli Europei 2026 di judo a Tbilisi, in Georgia. Nella capitale georgiana prosegue la rassegna ... oasport.it LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Giuffrida di bronzo nei -52 kg, Francia in testa al medagliereCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.53 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale dell'elimination round della prima giornata degli Europei di judo ... oasport.it Judo, Odette Giuffrida bronzo europeo: “Sensazioni contrastanti, ma sono felice per questa medaglia” - x.com La Nazionale di judo inaugura gli Europei a Tiblisi con la medaglia di bronzo di Odette Giuffrida nei -52 kg! Leggi qui https://shorturl.at/WAh9K Fijlkam Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali - facebook.com facebook