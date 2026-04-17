LIVE Judo Europei 2026 in DIRETTA | Toniolo agli ottavi eliminati Basile e Valeriani Attesa per Avanzato

Durante le gare degli Europei di judo 2026, sono stati eliminati Basile e Valeriani, mentre Toniolo ha passato gli ottavi. Attualmente si aspetta l’esito della lotta di Avanzato, che potrebbe disputare le sue prossime sfide nello stesso orario di Toniolo. Le competizioni sono in corso e gli aggiornamenti in tempo reale proseguono sulla piattaforma dedicata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.27 Aumenta il rischio di vedere Avanzato e Toniolo combattere in contemporanea. 9.26 Di seguito il tabellone aggiornato agli ottavi di finale nei -63 kg: Van Lieshout (Ned)-Liluashvili (Rus) Sharir (Isr)-Simic (Cro) Fazliu (Kos)-Kajzer (Slo) Szymanska (Pol)-Makretskaya (Blr) Oberan (Cro)-Nisavic (Srb) Avanzato (Ita) -Kropska (Pol) Deketer (Fra)-Manova (Bul) Piovesana (Aut)-Mazouzi (Slo) 9.22 Adesso concentriamoci però sulle ultime due italiane rimaste in gara oggi: Carlotta Avanzato attesa tra tre incontri sul tatami 1, Veronica Toniolo tra quattro match sul tatami 3. 9.20 Ricordiamo che sono assenti a Tbilisi causa problemi fisici i due azzurri di punta del precedente ciclo olimpico nella categoria -73 kg: Giovanni Esposito e Manuel Lombardo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Toniolo agli ottavi, eliminati Basile e Valeriani. Attesa per Avanzato Notizie correlate Leggi anche: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Toniolo avanza agli ottavi! Subito eliminato Basile Leggi anche: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: buona la prima per Toniolo! Tra poco Valeriani, out Basile Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Giuffrida di bronzo nei -52 kg, Francia in testa al medagliere; Europei di Judo 2026: programma, convocati dell'Italia e dove vedere le gare in diretta tv e streaming; Europei Judo 2026: calendario, orari e dove vedere gli azzurri in TV e streaming; LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Toniolo avanza agli ottavi! Subito eliminato Basile. Europei judo 2026 oggi: orari 17 aprile, tv, streaming, italiani in garaOggi, venerdì 17 aprile, seconda giornata di incontri degli Europei 2026 di judo a Tbilisi, in Georgia. Nella capitale georgiana prosegue la rassegna ... oasport.it LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Giuffrida di bronzo nei -52 kg, Francia in testa al medagliereCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.53 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale dell'elimination round della prima giornata degli Europei di judo ... oasport.it Judo, Odette Giuffrida bronzo europeo: “Sensazioni contrastanti, ma sono felice per questa medaglia” - x.com La Nazionale di judo inaugura gli Europei a Tiblisi con la medaglia di bronzo di Odette Giuffrida nei -52 kg! Leggi qui https://shorturl.at/WAh9K Fijlkam Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali - facebook.com facebook