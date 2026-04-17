LIVE Judo Europei 2026 in DIRETTA | rientri interessanti per Veronica Toniolo e Fabio Basile

Benvenuti alla cronaca della seconda giornata degli Europei di judo 2026, con aggiornamenti in tempo reale sugli incontri e le prestazioni dei vari atleti. Tra le gare in programma, si segnalano rientri interessanti di alcuni combattenti, tra cui Veronica Toniolo e Fabio Basile. La manifestazione si svolge con dirette disponibili online, e gli appassionati possono seguire gli incontri cliccando sui link dedicati per restare aggiornati sugli sviluppi della giornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata degli Europei di judo 2026. A Tblisi (Georgia) di scena i tabelloni dei -57 kg e -63 kg femminili, e dei -73 kg maschili. Italia che si affida a Veronica Toniolo, Carlotta Avanzato e Fabio Basile per rimpinguare il bottino del medagliere dopo il bronzo colto nel giorno d’apertura da Odette Giuffrida. Appuntamento alle 8.00 con le fasi eliminatorie, final block dalle 14.00. Veronica Toniolo rientra ad un anno di distanza dal grave infortunio rimediato contro la georgiana Liparteliani nella finale dell’Europeo a squadre di Podgorica.🔗 Leggi su Oasport.it

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