Durante gli Europei di judo del 2026, la prima giornata si è aperta con una vittoria per il judoka Toniolo. Poco dopo, Valeriani ha affrontato il suo incontro, rimanendo stabile nel punteggio senza segnare punti nei primi minuti. Nel frattempo, si è appreso che Basile non ha partecipato alla competizione e che tra i favoriti si registrano alcuni cambiamenti. La manifestazione continua con aggiornamenti in tempo reale sulla progressione delle gare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.09 Valeriani in controllo nel primo minuto e mezzo dell’incontro, ma il punteggio resta bloccato sullo 0-0. 9.07 Ci siamo! Sale sul tatami Leonardo Valeriani nei sedicesimi di finale dei -73 kg contro il tedesco Ruebo. 9.06 Valeriani che ha già battuto quest’anno (per ippon) il suo avversario e parte con i favori del pronostico contro il tedesco Ruebo. 9.04 Sul tatami 1 il portoghese Kvantidze batte il moldavo Mitru e avanza agli ottavi nei -73 kg. Adesso un altro combattimento e poi sarà il turno di Valeriani. 8.59 In corso di svolgimento sul tatami 1 il penultimo incontro prima del match d’esordio di Leonardo Valeriani agli Europei di Tbilisi.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: buona la prima per Toniolo! Tra poco Valeriani, out Basile

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