LIVE Italia-Ungheria Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA | sfida decisiva per la promozione

Oggi si gioca una partita importante tra Italia e Ungheria valida per i Mondiali di hockey ghiaccio femminile del 2026. La sfida si svolge in diretta e sarà decisiva per la promozione delle squadre nel torneo. Chi vince potrà avvicinarsi alla qualificazione, mentre una sconfitta potrebbe complicare i piani di entrambe le nazionali. La partita viene seguita in tempo reale dagli appassionati e dagli addetti ai lavori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Italia ed Ungheria, partita valevole per i Mondiali di hockey ghiaccio femminile 2026. A Budapest (Ungheria) le azzurre tornano sul ghiaccio per il quarto incontro di quest’edizione dei Mondiali di Prima Divisione d ove affronteranno le padrone di casa in una sfida importante per la promozione in Top Division. Le azzurre arrivano a quest’incontro da prime della classe con 7 punti, maturati grazie alle vittorie contro Norvegia (2-1) e Slovacchia (6-4) ed alla sconfitta ai shoot out (2-3) con la Francia. L’Italia comanda la classifica davanti a Slovacchia e Francia, appaiate a quota 6, Ungheria, quarta con 5 punti, Norvegia, penultima con 3 lunghezze, e Cina, ancora ferma a 0.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Ungheria, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: sfida decisiva per la promozione LA squadra di HOCKEY FEMMINILE a CASA ITALIA: Risultato comunque storico Notizie correlate LIVE Italia-Slovacchia, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: scontro diretto per la promozioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Slovacchia, match valido per la seconda... LIVE Italia-Francia, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: scontro diretto per la promozioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Francia, match valido per la terza giornata... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: LIVE Italia-Ungheria 12-9, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: si chiude con una vittoria il torneo azzurro!; World Cup, altro acuto del Settebello: 12-9 sull'Ungheria; Giovedì l'Italia femminile sfida l'Ungheria in amichevole. Kayla Tutino: Sfruttiamo l'esperienza delle Olimpiadi per puntare al massimo; Pallanuoto, World Cup 2026: Italia-Ungheria oggi in TV. Orario, streaming e dove vederla. LIVE Italia-Ungheria, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: sfida decisiva per la promozioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Italia ed ... oasport.it Italia-Ungheria oggi, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026: orario, tv, programma, streamingL'Italia si prepara per il fondamentale quarto impegno nel proprio percorso del Mondiale di hockey ghiaccio femminile di Prima Divisione Gruppo A in corso ... oasport.it Torna la boxe internazionale con lo scontro tra Italia-Ungheria #Avellino - facebook.com facebook Schema facile su elezioni in Ungheria, Orban e chi festeggia in Italia x.com