LIVE Italia-Ungheria 2-3 Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA | Caumo riaccende le speranze azzurre

Durante la partita tra Italia e Ungheria nel Mondiale di hockey ghiaccio femminile, le azzurre sono passate in vantaggio grazie a un gol di Anna Caumo, sfruttando un powerplay. La partita si è conclusa con il punteggio di 3-2 a favore dell’Ungheria, con alcune fasi di gioco intense e momenti di pressione da entrambe le squadre. La partita è stata trasmessa in diretta con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -7.14 Gooooooool!! Le azzurre sfruttano bene il powerplay, fanno girare il disco e trovano la rete con la conclusione dalla distanza di Anna Caumo. Italia-Ungheria 2-3. -8.01 Penalità di 2 minuti per Alexandra Huszak per roughing 17.57 Nemeth respinge la conclusione dalla distanza su cui Reyes tenta il tap-in, che però viene parato dal portiere magiaro. -8.23 Gol di Regina Metzler! Tiro dalla media distanza dell’ungherese su cui Durante non riesce a respingere. Italia-Ungheria 1-3. 17.53 Le azzurre stanno provando ad alzare il ritmo alla ricerca del gol del pari. 17.51 Della Rovere scarica dietro per Fortino che tira dalla distanza senza però trovare la porta.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Ungheria 2-3, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: Caumo riaccende le speranze azzurre Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Ungheria 1-1, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre devono resistere in inferiorità Leggi anche: LIVE Italia-Ungheria 1-0, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: azzurre avanti dopo il primo periodo Panoramica sull’argomento Temi più discussi: LIVE Italia-Ungheria 12-9, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: si chiude con una vittoria il torneo azzurro!; Ungheria: la sinistra italiana in festa per un’elezione in cui la sinistra non è pervenuta.; World Cup, altro acuto del Settebello: 12-9 sull'Ungheria; Pallanuoto, World Cup 2026: Italia-Ungheria oggi in TV. Orario, streaming e dove vederla. LIVE Italia-Ungheria, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: sfida decisiva per la promozioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Italia ed ... oasport.it Italia-Ungheria oggi in tv, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026: orario, programma, streamingL'Italia si prepara per il fondamentale quarto impegno nel proprio percorso del Mondiale di hockey ghiaccio femminile di Prima Divisione Gruppo A in corso ... oasport.it Ungheria: la sinistra italiana è in festa per un'elezione in cui la sinistra non è pervenuta. - facebook.com facebook