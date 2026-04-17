LIVE Italia-Ungheria 1-1 Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA | le azzurre devono resistere in inferiorità

Nella partita tra Italia e Ungheria valida per i Mondiali di hockey su ghiaccio femminile del 2026, il punteggio è di 1-1. Durante il primo tempo, un’italiana è stata penalizzata con due minuti per un colpo illegale, provocando una situazione di gioco in 4 contro 4 per alcuni secondi prima che si trasformasse in un power play a favore dell’Italia. La partita è seguita in diretta con aggiornamenti continui.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -19.04 Penalità di 2 minuti per Mayer per Illegal hit. Ci sarà qualche secondo di 4 vs 4 e poi sarà power play Italia. -20.00 Si riparte! Azzurre che devono stringere i denti in inferiorità numerica TERZO PERIODO 17.36 Rientrano sul ghiaccio le due formazioni. 17.32 L’Italia inizierà la ripresa in inferiorità numerica: a 25 secondi dal termine del secondo periodo Della Rovere ha ricevuto una enalità di 2 minuti per interference. 17.27 L’Ungheria ha trovato il pareggio in questa ripresa grazie alla rete di Hiezl, che ha segnato al termine del power play con una conclusione da distanza ravvicinata. -0.00 Suona la sirena! Finisce il secondo periodo: Italia-Ungheria 1-1 -0.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Ungheria 1-1, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre devono resistere in inferiorità Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Ungheria 1-0, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: azzurre avanti dopo il primo periodo Leggi anche: LIVE Italia-Ungheria 1-0, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: inizia il secondo periodo, azzurre a caccia del raddoppio Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Italia-Ungheria 12-9, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: si chiude con una vittoria il torneo azzurro!; World Cup, altro acuto del Settebello: 12-9 sull'Ungheria; Ungheria: la sinistra italiana in festa per un’elezione in cui la sinistra non è pervenuta.; Pallanuoto, World Cup 2026: Italia-Ungheria oggi in TV. Orario, streaming e dove vederla. LIVE Italia-Ungheria, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: sfida decisiva per la promozioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Italia ed ... oasport.it LIVE Italia-Ungheria 12-9, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: si chiude con una vittoria il torneo azzurro!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.36 Per oggi è tutto amici di OA Sport! La Diretta Live testuale della partita di World Cup fra Italia e ... oasport.it Torna la boxe internazionale con lo scontro tra Italia-Ungheria #Avellino - facebook.com facebook Schema facile su elezioni in Ungheria, Orban e chi festeggia in Italia x.com