LIVE Italia-Ungheria 2-3 Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA | addio sogni di promozione azzurre sbiadite

Al termine della partita, l’Ungheria ha vinto 3-2 contro l’Italia nel torneo mondiale di hockey ghiaccio femminile. La gara si è conclusa con l’Italia che ha subito la sconfitta, interrompendo così le speranze di promozione. Poco prima della fine, l’Ungheria ha aumentato il pressing, portando a un risultato finale che ha lasciato le azzurre senza possibilità di avanzare ulteriormente nel torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.13 Suona la sirena! L’Ungheria batte l’Italia 3-2. 18.12 L’Ungheria alza il pressing. 18.11 Ancora una conclusione della media distanza per l’Italia. Questa volta Nemeth blocca. 18.10 Tiro dalla distanza di Mattivi. Nemeth respinge, Tutino prova a rigirare verso la porta ma non trova la deviazione vincente. -2.14 Fuori Durante per l’Italia che gioca con il portiere in movimento 18.06 Disco recuperato in attacco da Roccella che poi prova a giocare alle spalle della gabbia senza riuscire a servire una compagna. 18.05 Grande parata di Durante che riesce a salvare la porta sul contropiede ungherese. 18.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Ungheria 2-3, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: addio sogni di promozione, azzurre sbiadite Notizie correlate LIVE Italia-Ungheria, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: sfida decisiva per la promozioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Italia ed... Leggi anche: LIVE Italia-Ungheria 1-1, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre devono resistere in inferiorità Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: LIVE Italia-Ungheria 12-9, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: si chiude con una vittoria il torneo azzurro!; Ungheria: la sinistra italiana in festa per un’elezione in cui la sinistra non è pervenuta.; World Cup, altro acuto del Settebello: 12-9 sull'Ungheria; Pallanuoto, World Cup 2026: Italia-Ungheria oggi in TV. Orario, streaming e dove vederla. LIVE Italia-Ungheria, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: sfida decisiva per la promozioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Italia ed ... oasport.it Italia-Ungheria oggi in tv, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026: orario, programma, streamingL'Italia si prepara per il fondamentale quarto impegno nel proprio percorso del Mondiale di hockey ghiaccio femminile di Prima Divisione Gruppo A in corso ... oasport.it Ungheria: la sinistra italiana è in festa per un'elezione in cui la sinistra non è pervenuta. - facebook.com facebook Schema facile su elezioni in Ungheria, Orban e chi festeggia in Italia x.com