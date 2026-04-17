LIVE Italia-Ungheria 1-0 Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA | inizia il secondo periodo azzurre a caccia del raddoppio

Alle ore 16.50, durante la partita tra Italia e Ungheria valida per i Mondiali di hockey su ghiaccio femminile del 2026, si è verificata una possibilità per le ungheresi dopo che l’Italia ha perso il controllo del disco nel proprio terzo di campo. La partita è entrata nel secondo periodo, con le azzurre in vantaggio per 1-0 e alla ricerca di un secondo gol. È possibile aggiornare la diretta cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.50 Occasione Ungheria! Disco perso dall’Italia nella proprio terzo di campo. Le ungheresi triangolano bene e vanno al tiro con Durante che para. 16.48 Disco recuperato da Della Rovere che parte in contropiede verso la gabbia avversaria, ma viene fermata un attimo prima della conclusione. 16.46 Si riparte! L’Italia vince il primo ingaggio di questo periodo SECONDO PERIODO 16.45 Rientrano sul ghiaccio le nazionali. 16.40 L’Ungheria aveva approcciato meglio alla partita, mostrandosi più aggressiva nelle prime azioni. L’Italia ha reagito subito salendo in cattedra ed alzando la pressione. Nel finale le magiare hanno provato a spingere alla ricerca del pari, ma le azzurre si sono difese benissimo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Ungheria 1-0, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: inizia il secondo periodo, azzurre a caccia del raddoppio Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Ungheria 1-0, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: azzurre avanti dopo il primo periodo LIVE Italia-Slovacchia 3-1, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: inizia il secondo periodoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9? Sgambetto di Bonafini ed Italia nuovamente in inferiorità numerica per 120 secondi. Altri aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Italia-Ungheria 12-9, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: si chiude con una vittoria il torneo azzurro!; World Cup, altro acuto del Settebello: 12-9 sull'Ungheria; Ungheria: la sinistra italiana in festa per un’elezione in cui la sinistra non è pervenuta.; Pallanuoto, World Cup 2026: Italia-Ungheria oggi in TV. Orario, streaming e dove vederla. LIVE Italia-Ungheria, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: sfida decisiva per la promozioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Italia ed ... oasport.it LIVE Italia-Ungheria 12-9, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: si chiude con una vittoria il torneo azzurro!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.36 Per oggi è tutto amici di OA Sport! La Diretta Live testuale della partita di World Cup fra Italia e ... oasport.it Torna la boxe internazionale con lo scontro tra Italia-Ungheria #Avellino - facebook.com facebook Schema facile su elezioni in Ungheria, Orban e chi festeggia in Italia x.com