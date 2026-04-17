LIVE Italia-Ungheria 1-1 Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA | Hiezl ristabilisce la parità

Nella partita di hockey su ghiaccio tra Italia e Ungheria valida per i Mondiali femminili del 2026, il punteggio si è concluso con un pareggio di 1-1. Durante il primo tempo, una giocatrice ungherese ha segnato il gol che ha portato avanti la sua squadra, ma poco dopo, un’italiana ha pareggiato i conti. La partita è stata seguita in diretta, con azioni offensive e interventi dei portieri da entrambe le parti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.08 Nemeth blocca sul tiro dalla distanza di Caumo 17.06 L’Italia prova subito a farsi vedere in avanti. Nemeth blocca il tiro. -9.12 Gol di Hiezl! Le ungheresi sfruttano bene il power play, muovono il disco da una parte all’altra e troano la rete con la propria numero 23. Italia-Ungheria 1-1. 17.02 Penalità di 2 minuti per Anna Caumo per elbowing. 16.59 L’Italia vince l’ingaggio e prova ad uscire dalla propria metà campo. 16.54 Ancora un disco conteso nei pressi della porta di Durante, che viene spostata dalle atlete. Si riparte con un ingaggio 16.52 Jokai-Szilagy parte in contropiede, ma scivola e perde il disco 16.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Ungheria 1-1, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: Hiezl ristabilisce la parità Notizie correlate LIVE Italia-Ungheria, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: sfida decisiva per la promozioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Italia ed... Leggi anche: LIVE Italia-Ungheria, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: LIVE Italia-Ungheria 12-9, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: si chiude con una vittoria il torneo azzurro!; World Cup, altro acuto del Settebello: 12-9 sull'Ungheria; Ungheria: la sinistra italiana in festa per un’elezione in cui la sinistra non è pervenuta.; Pallanuoto, World Cup 2026: Italia-Ungheria oggi in TV. Orario, streaming e dove vederla. LIVE Italia-Ungheria, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: sfida decisiva per la promozioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Italia ed ... oasport.it LIVE Italia-Ungheria 12-9, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: si chiude con una vittoria il torneo azzurro!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.36 Per oggi è tutto amici di OA Sport! La Diretta Live testuale della partita di World Cup fra Italia e ... oasport.it Torna la boxe internazionale con lo scontro tra Italia-Ungheria #Avellino - facebook.com facebook Schema facile su elezioni in Ungheria, Orban e chi festeggia in Italia x.com