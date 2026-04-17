LIVE Italia-Ungheria Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

Tra pochi minuti si svolge la partita tra Italia e Ungheria nel torneo di hockey su ghiaccio femminile dei Mondiali del 2026. La sfida rappresenta un'occasione importante per le italiane di mantenere la testa della classifica, considerando che a una giornata dalla fine la prossima avversaria sarà la Cina. Gli appassionati possono seguire l'incontro in diretta, aggiornando i risultati attraverso la piattaforma dedicata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.49 Una vittoria piena quest’oggi permetterebbe alle italiane di restare in testa alla classifica ad una giornata dal termine con la sfida contro la Cina davanti. Per farlo però le azzurre dovranno essere brave a contenere la spinta e l’entusiasmo delle magiare, che proveranno a trovare energie dal proprio pubblico. 15.46 Le azzurre arrivano a quest’incontro da prime della classe con 7 punti, maturati grazie alle vittorie contro Norvegia (2-1) e Slovacchia (6-4) ed alla sconfitta ai shoot out (2-3) con la Francia. L’Italia comanda la classifica davanti a Slovacchia e Francia, appaiate a quota 6, Ungheria, quarta con 5 punti, Norvegia, penultima con 3 lunghezze, e Cina, ancora ferma a 0.🔗 Leggi su Oasport.it

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