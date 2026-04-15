LIVE Italia-Francia 2-1 Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA | azzurre avanti dopo il secondo periodo

Durante la partita tra Italia e Francia nel torneo di hockey femminile ai Mondiali del 2026, le azzurre sono in vantaggio di 2-1 dopo il secondo periodo. La partita è ancora in corso e i tifosi possono seguire gli aggiornamenti sulla diretta. In questo momento si sta svolgendo un rifacimento del ghiaccio, che ha causato una breve pausa nell'incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.56 Rifacimento del ghiaccio in corso, il che significa anche piccola pausa per noi. 20:55 L’Italia ha completato il sorpasso in questo secondo periodo grazie alla doppietta di Reyes. Malgrado non troppe occasioni le azzurre sembrano in controllo, ma serve mettere ancora distanza nel terzo periodo. FINE SECONDO PERIODO 39.55 Inferiorità per la Francia, il fallo lo commette Serres. 39:00 Francia pericolosa in queste ultime battute di secondo periodo. 38:00 Azzurre in controllo, molte attente subito dopo aver siglato la rete del vantaggio. 36:00 Time out. 35:00 Termina la situazione di inferiorità per le nostre ragazze.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Francia 2-1, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: azzurre avanti dopo il secondo periodo Italia da Record: sei medaglie in un giorno | Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Francia 1-1, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: comincia il secondo periodo LIVE Italia-Slovacchia 6-2, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre dilagano a fine secondo periodoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:57 Termina il secondo periodo con le azzurre che come ad inizio partita hanno reagito vigorosamente alla... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Francia - Italia al Sei Nazioni 2026: programma, orario e dove vedere in diretta tv e streaming | Rugby donne; LIVE Francia-Italia 40-7, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: Le azzurre crollano alla distanza, brutta sconfitta per Giordano e compagne; Italia con Danimarca, Francia e Montenegro all’Europeo. Franceschini: Siamo pronti; Sei Nazioni femminile, Italia ko in Francia: come è andato l'esordio delle Azzurre. LIVE Italia-Francia 2-1, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: Reyes firma il vantaggioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 39.55 Inferiorità per la Francia, il fallo lo commette Serres. 39:00 Francia pericolosa in queste ultime battute ... oasport.it Il rapper posticipa l'esibizione in Francia dopo lo stop in UK, ma in Italia il concerto è confermato nonostante le polemiche facebook In un contesto economico internazionale complesso, Italia e Francia si confermano sempre più interconnesse sul piano degli scambi commerciali. Secondo il quarto rapporto dell’ @ItalyinFrance, ripreso da L’Economia del @Corriere, nel 2025 l’interscambio tr x.com