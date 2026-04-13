LIVE Italia-Slovacchia 3-1 Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA | azzurre convincenti nel primo periodo

Si conclude il primo tempo della partita tra Italia e Slovacchia ai Mondiali di hockey su ghiaccio femminile del 2026. Le azzurre sono riuscite a reagire dopo un avvio difficile e hanno concluso i primi 20 minuti con un risultato favorevole, segnando tre reti contro una delle avversarie. La partita è in corso e i tifosi possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:03 Terminato il primo periodo. Azzurre convincenti dopo l’iniziale doccia fredda. Bene Della Rovere, autrice di un assist e del gran gol del 3-1. Scatenata Reyes, che ha messo a referto una rete e due assist. Bisogna insistere per evitare il rientro delle avversarie. Ora la pausa per il rifacimento ghiaccio, a tra poco. FINE PRIMO PERIODO 19? Ultime fasi del primo periodo. 18? Fuorigioco di Kapicakova e gioco che viene interrotto per consentire delle piccole riparazioni del ghiaccio. 18? Le azzurre si riaffacciano nel terzo avversario. La partita è ancora lunghissima ed ampliare il divario sarebbe fondamentale.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Slovacchia 3-1, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: azzurre convincenti nel primo periodo LIVE Italia-Slovacchia, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: secondo impegno per le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Slovacchia, match valido per la seconda... LIVE Italia-Slovacchia, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: dalle 12.30 lo scontro diretto delle azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:18 Dopo l’ottimo avvio nel match inaugurale disputato contro la Norvegia, le azzurre tornano sul...