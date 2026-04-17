LIVE Freccia del Brabante 2026 in DIRETTA | trionfa in volata Anders Foldager Zambanini è il migliore degli italiani

Nella corsa della Freccia del Brabante 2026, il vincitore è stato determinato da una volata finale, con uno sprint che ha deciso il risultato. Tra i ciclisti italiani, il più veloce è risultato essere un atleta che ha concluso la gara in una posizione di rilievo. La diretta si è conclusa alle 17:23, lasciando spazio ai commenti sui risultati e sulle prestazioni dei corridori in gara.

17:23 Termina qui la DIRETTA LIVE della Freccia del Brabante. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 17:21 Edoardo Zambanini della Bahrain-Victorious chiude undicesimo ed è il migliore degli italiani. 17:17 Quella odierna, per il danese, è la seconda vittoria da professionista. 17:15 Inevitabile la conclusione allo sprint dopo che il gruppo aveva annullato tutti i tentativi di attacco. Foldager vince l’edizione numero sessantasei della Freccia del Brabante davanti al belga Quinten Hermans e a al francese Benoit Cosnefroy della UAE Team Emirates-XRG.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Freccia del Brabante 2026 in DIRETTA: trionfa in volata Anders Foldager. Zambanini è il migliore degli italiani Notizie correlate Leggi anche: Freccia del Brabante 2026: vince il danese Anders Foldager in uno sprint ristretto LIVE Freccia del Brabante 2026 in DIRETTA: corsa senza un favorito, diversi italiani in garaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Freccia del Brabante... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: È la Brabante dei giovani: Grégoire, Del Grosso e Agostinacchio si sfidano. La guida completa; Freccia del Brabante 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Diversi italiani puntano al colpaccio; Freccia del Brabante 2026, la startlist definitiva; Freccia del Brabante in Diretta Streaming | DAZN IT. LIVE Freccia del Brabante 2026 in DIRETTA: trionfa in volata Anders Foldager. Zambanini è il migliore degli italianiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:38 Benoît Cosnefroy della UAE Team Emirates-XRG raggiunge il duo di testa. 16:37 La UAE si riporta in testa ... oasport.it Freccia del Brabante 2026: percorso, orari e dove vederla in streamingLa Freccia del Brabante 2026 si disputa oggi in Belgio, segnando il passaggio dalle classiche del pavé alle prime salite delle Ardenne. La gara, con partenza da Beersel e arrivo a Overijse, presenta q ... it.blastingnews.com : , ' '` La Freccia del Brabante femminile 2026 consegna la vittoria a Célia Gery, giovanissima francese del team FDJ United Suez, che conquista il s - facebook.com facebook UAE Team Emirates – XRG, Tim Wellens torna a correre alla Freccia del Brabante: “Ho perso un po’ di condizione” x.com