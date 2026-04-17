LIVE Freccia del Brabante 2026 in DIRETTA | trionfa in volata Anders Foldager Zambanini è il migliore degli italiani

Da oasport.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella corsa della Freccia del Brabante 2026, il vincitore è stato determinato da una volata finale, con uno sprint che ha deciso il risultato. Tra i ciclisti italiani, il più veloce è risultato essere un atleta che ha concluso la gara in una posizione di rilievo. La diretta si è conclusa alle 17:23, lasciando spazio ai commenti sui risultati e sulle prestazioni dei corridori in gara.

17:23 Termina qui la DIRETTA LIVE della Freccia del Brabante. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 17:21 Edoardo Zambanini della Bahrain-Victorious chiude undicesimo ed è il migliore degli italiani. 17:17 Quella odierna, per il danese, è la seconda vittoria da professionista. 17:15 Inevitabile la conclusione allo sprint dopo che il gruppo aveva annullato tutti i tentativi di attacco. Foldager vince l’edizione numero sessantasei della Freccia del Brabante davanti al belga Quinten Hermans e a al francese Benoit Cosnefroy della UAE Team Emirates-XRG.🔗 Leggi su Oasport.it

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