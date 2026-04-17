LIVE Freccia del Brabante 2026 in DIRETTA | corsa senza un favorito diversi italiani in gara

Oggi si svolge la Freccia del Brabante 2026, una classica del ciclismo internazionale che si corre senza un favorito evidente. Numerosi italiani partecipano alla corsa, che si svolge lungo un percorso ricco di salite e strade asfaltate. La competizione viene seguita in diretta, con aggiornamenti continui sui momenti salienti e le posizioni dei corridori. La giornata promette di essere intensa e ricca di emozioni per gli appassionati di ciclismo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Freccia del Brabante 2026. Si prospetta all’orizzonte una corsa senza un chiaro favorito di partenza e nella quale sono diversi gli italiani in gara che hanno possibilità di ben figurare. La storica corsa in linea, giunta alla sessantaseiesima edizione, prende il via da Beersel alle 13:30 e si conclude a Overijse dopo aver percorso 162,6 km. Le squadre partecipanti, al via dieci formazioni su diciotto del circuito WorldTour, si sfidano per decidere chi succederà nell’albo d’oro a Remco Evenepoel. Il fuoriclasse belga ha vinto l’edizione dello scorso anno superando allo sprint il connazionale Wout van Aert.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Freccia del Brabante 2026 in DIRETTA: corsa senza un favorito, diversi italiani in gara Notizie correlate Freccia del Brabante 2026: arriva l’attesissimo debutto da professionista per Mattia AgostinacchioLa stagione nel ciclocross era iniziata alla grande, con il successo agli Europei under 23 e qualche piazzamento di prestigio anche tra gli élite,... Freccia del Brabante femminile 2026, l’Italia va a caccia il quarto successo consecutivoAnche il calendario del ciclismo femminile entra nel periodo delle classiche delle Ardenne e domani sarà in programma l’undicesima edizione della... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: È la Brabante dei giovani: Grégoire, Del Grosso e Agostinacchio si sfidano. La guida completa; LIVE Freccia del Brabante 2026 in DIRETTA: corsa senza un favorito, diversi italiani in gara; Freccia del Brabante in Diretta Streaming | DAZN IT; Ciclismo, Freccia del Brabante 2026: l’analisi dei 19 muri da Lennik a Overijse. Freccia del Brabante 2026: il percorso ai raggi X. Ventuno muri da affrontare, finale da brividi a S-Bocht OverijseDopo una Parigi-Roubaix semplicemente indimenticabile, continuano le classiche del Nord e venerdì c'è l'appuntamento con la Freccia del Brabante. La corsa ... oasport.it Freccia del Brabante 2026: ci si sposta verso le Ardenne. Gregoire e Schmid i favoritiIl calendario del ciclismo si sposta dalle Fiandre alle Ardenne. Primo classico appuntamento a fare da aperitivo alla settimana che porta alla Liegi è la ... oasport.it Il giorno è arrivato: la Freccia del Brabante 2026 sarà il 1° giorno di gara per il 18enne valdostano Mattia Agostinacchio , uno dei più giovani azzurri a debuttare nel professionismo. Percorso opposto a quello di Finn, speriamo che la scelta della EF possa f x.com Ecco i corridori al via e la programmazione tv della Freccia del Brabante. Doppio appuntamento, prima la corsa femminile e dopo quella maschile. Link nel primo commento. - facebook.com facebook