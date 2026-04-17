Freccia del Brabante 2026 | vince il danese Anders Foldager in uno sprint ristretto

Nella 66ª edizione della Freccia del Brabante, disputata ad Overijse, il danese di 24 anni ha conquistato la vittoria con uno sprint ristretto. Anders Foldager, in forza alla squadra Jayco AlUla, ha preceduto gli avversari in una volata finale combattuta. Questa affermazione rappresenta la seconda vittoria in carriera per il giovane ciclista. La corsa si è conclusa con un arrivo compatto, caratterizzato da un finale decisivo in volata.

Arriva la vittoria più bella della carriera (la seconda) per Anders Foldager. Il 24enne danese della Jayco AlUla si impone con una bellissima volata in quel di Overijse nell’edizione numero 66 della Freccia del Brabante. Sei corridori sono andati all’attacco nella prima parte di gara: Vojt?ch Kmínek (Burgos Burpellet BH), Cedrik Bakke Christophersen (Unibet Rose Rockets), Fabrice Lefevre (Tarteletto – Isorex), Jonah Killy (Tarteletto – Isorex), Bram Dissel (BEAT CC pb Saxo) e Michiel Coppens (BEAT CC pb Saxo). Sul Moskesstraat è arrivato il cambio di scenario: il gruppo, dopo una caduta che ha coinvolto anche Tim Wellens, ha cambiato passo, ed è arrivato l’attacco a tre di Ramses Debruyne della Alpecin-Premier Tech, i francesi Romain Gregoire della Groupama – FDJ United e Benoît Cosnefroy della UAE Team Emirates-XRG.🔗 Leggi su Oasport.it

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