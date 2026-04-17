LIVE Freccia del Brabante 2026 in DIRETTA | sono in sei in testa alla corsa

Nella corsa della Freccia del Brabante 2026, sei ciclisti sono rimasti in testa alla gara. A metà giornata, Mauro Schmid è riuscito a colmare il divario con i battistrada, mentre il velocista Debruyne ha accelerato il ritmo. La competizione prosegue con gli atleti che cercano di guadagnare vantaggio prima delle fasi decisive. La gara è trasmessa in diretta, con aggiornamenti frequenti sui movimenti dei corridori.

17:13 Il belga Quentin Hermans della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team termina in seconda posizione. 17:08 Il gruppo riduce il divario sui battistrada. La corsa è ancora aperta. 17:05 II gruppo si avvicina alla salita finale di S-Bocht Overijse (1.3km à 3.8%). 17:02 Joris Delbove non riesce a completare la sua azione e si ferma dopo pochi metri. 16:53 Benoît Cosnefroy ha vinto ventitré corse nella sua carriera da professionista. 16:51 I corridori affrontano l’ultimo passaggio sull’ Hertstraat (0.7km à 4.3%). 16:48 L’olandese Jelle Johannink della Unibet Rose Rockets raggiunge il gruppo di testa. 16:44 Sul trio di testa si riportano l’olandese Tibor Del Grosso della Alpecin-Premier-Tech, il danese Anton Charmig della Uno-X Mobility e il belga Milan Lanhove della Team Flanders – Baloise.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Freccia del Brabante 2026 in DIRETTA: sono in sei in testa alla corsa Notizie correlate Leggi anche: LIVE Freccia del Brabante 2026 in DIRETTA: sei uomini in testa, si riavvicina il gruppo Leggi anche: LIVE Freccia del Brabante 2026 in DIRETTA: sei uomini all’attacco Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: È la Brabante dei giovani: Grégoire, Del Grosso e Agostinacchio si sfidano. La guida completa; Freccia del Brabante 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Diversi italiani puntano al colpaccio; Freccia del Brabante 2026, la startlist definitiva; Freccia del Brabante in Diretta Streaming | DAZN IT. LIVE Freccia del Brabante 2026 in DIRETTA: la corsa entra nelle fasi decisiveCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:38 Benoît Cosnefroy della UAE Team Emirates-XRG raggiunge il duo di testa. 16:37 La UAE si riporta in testa ... oasport.it Freccia del Brabante 2026: percorso, orari e dove vederla in streamingLa Freccia del Brabante 2026 si disputa oggi in Belgio, segnando il passaggio dalle classiche del pavé alle prime salite delle Ardenne. La gara, con partenza da Beersel e arrivo a Overijse, presenta q ... it.blastingnews.com : , ' '` La Freccia del Brabante femminile 2026 consegna la vittoria a Célia Gery, giovanissima francese del team FDJ United Suez, che conquista il s - facebook.com facebook UAE Team Emirates – XRG, Tim Wellens torna a correre alla Freccia del Brabante: “Ho perso un po’ di condizione” x.com