LIVE Freccia del Brabante 2026 in DIRETTA | sei uomini in testa si riavvicina il gruppo

In questa fase della corsa, sei uomini si trovano in testa, mentre il gruppo principale si avvicina. A circa le 15.16, il gruppo continua a ridurre il distacco. Poco prima, intorno alle 15.13, i corridori hanno superato il tratto di Chemin dit le Bois, che presenta ora una lieve discesa. La gara è in pieno svolgimento e gli atleti sono ancora molto vicini tra loro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.16 Continua a guadagnare terreno il gruppo. 15.13 Superato il muro di Chemin dit le Bois, ora segue una leggera discesa. 15.10 In testa al gruppo c’è la UAE Emirates XRG. 15.07 Il gruppo ha ricucito parte del gap ed ora si trova a 2’40” dai fuggitivi. 15.04 Prossimo muro di Chemin dit le Bois tra circa 4 chilometri. 15.01 Questi i sei battistrada: ojt?ch Kmínek (Burgos Burpellet BH), Cedrik Bakke Christophersen (Unibet Rose Rockets), Fabrice Lefevre (Tarteletto – Isorex), Jonah Killy (Tarteletto – Isorex), Bram Dissel (BEAT CC pb Saxo) e Michiel Coppens (BEAT CC pb Saxo). 14.58 Mancano 100 chilometri al traguardo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Freccia del Brabante 2026 in DIRETTA: sei uomini in testa, si riavvicina il gruppo Notizie correlate Leggi anche: LIVE Freccia del Brabante 2026 in DIRETTA: sei uomini all’attacco. Gruppo a 3’30” Leggi anche: LIVE Freccia del Brabante 2026 in DIRETTA: sei uomini all’attacco Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: È la Brabante dei giovani: Grégoire, Del Grosso e Agostinacchio si sfidano. La guida completa; Freccia del Brabante 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Diversi italiani puntano al colpaccio; Freccia del Brabante in Diretta Streaming | DAZN IT; DIRETTA Freccia del Brabante 2026 LIVE. LIVE Freccia del Brabante 2026 in DIRETTA: sei uomini in testa, si riavvicina il gruppoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.16 Continua a guadagnare terreno il gruppo. 15.13 Superato il muro di Chemin dit le Bois, ora segue una ... oasport.it FRECCIA DEL BRABANTE WOMEN. GERY APRE LA CAMPAGNA DELLE ARDENNE, 3^ PERSICO, 8^ PATERNOSTERE' una stagione incredibile per il team Fdj United Suex che continua a lasciare il segno nelle classiche del panorama femminile Dopo il Giro delle Fiandre firmato da Demi Vollering e la Parigi Roubaix ... tuttobiciweb.it Si corre oggi in Belgio la Freccia del Brabante, gara che tradizionalmente si colloca tra le classiche del pavé e le Ardenne. facebook La Freccia del Brabante apre un weekend di grande ciclismo: 163 km da Beersel a Overijse Non perderti nemmeno un minuto di corsa: dalle 15:15 seguila su Eurosport, Discovery+ e HBO Max #Ciclismo #Cycling #Brabante x.com