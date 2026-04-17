Alle prime ore del mattino, gli appassionati di ciclismo sono collegati sulla piattaforma per seguire la diretta della Freccia del Brabante 2026. La corsa si presenta aperta e incerta, senza un chiaro favorito in testa, mentre tra i partecipanti debutta il ciclista Agostinacchio. Gli spettatori possono cliccare sul link dedicato per aggiornamenti in tempo reale, mentre la gara si svolge senza un leader definito fino a questo momento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Freccia del Brabante 2026. Si prospetta all’orizzonte una corsa senza un chiaro favorito di partenza e nella quale sono diversi gli italiani in gara che hanno possibilità di ben figurare. La storica corsa in linea, giunta alla sessantaseiesima edizione, prende il via da Beersel alle 13:30 e si conclude a Overijse dopo aver percorso 162,6 km. Le squadre partecipanti, al via dieci formazioni su diciotto del circuito WorldTour, si sfidano per decidere chi succederà nell’albo d’oro a Remco Evenepoel. Il fuoriclasse belga ha vinto l’edizione dello scorso anno superando allo sprint il connazionale Wout van Aert.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Freccia del Brabante 2026 in DIRETTA: corsa incerta e senza un padrone. Debutta Agostinacchio

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