LIVE Milano-Torino 2026 in DIRETTA | sei uomini all’attacco gruppo a 1’30

Da oasport.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 13.18, la corsa è entrata in Piemonte, con i sei uomini ancora in fuga e un gruppo a circa un minuto e trenta secondi di distanza. La diretta segue passo passo l’andamento della competizione, che si svolge tra Milano e Torino nel 2026. La situazione attuale si concentra sulla fuga dei sei corridori e sulla distanza rispetto al gruppo principale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.18 Corsa che è entrata in Piemonte, siamo a Vercelli. 13.13 60 chilometri percorsi. 13.10 A gestire la situazione ovviamente la squadra favorita per la vittoria, la Red Bull – BORA – hansgrohe di Pellizzari e Roglic. 13.06 Prima ora di gara a oltre 50 kmh di media. 13.03 Gruppo a 1’40” dalla vetta. 13.00 I sei fuggitivi: Alessandro Milesi (Biesse – Carrera – Premac), Valentin Ferron (Cofidis), Patrick Konrad (Lidl – Trek), Andrea Pietrobon (Team Polti VisitMalta), Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) e Adrien Maire (Unibet Rose Rockets). 12.56 Il gruppo sembra rialzarsi, i sei al comando guadagnano più di un minuto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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