LIVE Milano-Torino 2026 in DIRETTA | sei uomini all’attacco gruppo a 1’30

Alle 13.18, la corsa è entrata in Piemonte, con i sei uomini ancora in fuga e un gruppo a circa un minuto e trenta secondi di distanza. La diretta segue passo passo l’andamento della competizione, che si svolge tra Milano e Torino nel 2026. La situazione attuale si concentra sulla fuga dei sei corridori e sulla distanza rispetto al gruppo principale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.18 Corsa che è entrata in Piemonte, siamo a Vercelli. 13.13 60 chilometri percorsi. 13.10 A gestire la situazione ovviamente la squadra favorita per la vittoria, la Red Bull – BORA – hansgrohe di Pellizzari e Roglic. 13.06 Prima ora di gara a oltre 50 kmh di media. 13.03 Gruppo a 1’40” dalla vetta. 13.00 I sei fuggitivi: Alessandro Milesi (Biesse – Carrera – Premac), Valentin Ferron (Cofidis), Patrick Konrad (Lidl – Trek), Andrea Pietrobon (Team Polti VisitMalta), Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) e Adrien Maire (Unibet Rose Rockets). 12.56 Il gruppo sembra rialzarsi, i sei al comando guadagnano più di un minuto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Milano-Torino 2026 in DIRETTA: sei uomini all’attacco, gruppo a 1’30” Articoli correlati Leggi anche: LIVE Omloop Nieuwsblad 2026 in DIRETTA: 5 corridori in fuga, gruppo a 3? 30? LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto a 30 km dall’arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 12. Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Milano Torino 2026 in DIRETTA sei... Temi più discussi: Milano-Torino 2026: percorso, favoriti e diretta TV; Dove vedere in tv la Milano-Torino 2026: programma, orari, streaming; Per la quarta volta la Milano-Torino parte da Rho: appuntamento il 18 marzo 2026; Milano-Torino 2026, il percorso (Altimetria e Planimetria). Milano-Torino 2026 oggi in TV, il percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoritiLa Milano-Torino edizione 107 si corre oggi, mercoledì 18 marzo con il via fissato alle 11.55. Diretta in chiaro e visibile a tutti su Rai SportHD e su RaiPlay. Leggi tutte le news di Fanpage.it diret ... fanpage.it LIVE Milano-Torino 2026 in DIRETTA: non va via la fugaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.56 Il gruppo sembra rialzarsi, i sei al comando guadagnano più di un minuto. 12.53 Attaccano in sei, potrebbe ... oasport.it La Milano-Torino esiste da 150 anni, si tiene oggi da Rho a Superga e fatica a trovare la sua strada x.com "Quando ho realizzato che a Verona, Bergamo, Brescia, Milano, Torino ci accoglievano con striscioni con scritto 'Benvenuti in Italia' oppure 'Lavatevi perché puzzate' ho capito che eravamo lì per qualcosa di più di una partita di calcio. Sapete cosa significa per - facebook.com facebook