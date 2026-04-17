LIVE Freccia del Brabante 2026 in DIRETTA | sei al comando gruppo a 1’50

Seguono aggiornamenti sulla Freccia del Brabante 2026, con il gruppo che si trova a circa 1 minuto e 50 secondi dal leader. Attualmente sono stati completati 100 chilometri su un percorso totale di 160, con ancora 60 chilometri da affrontare. La prossima salita in programma sarà quella di S-Bocht Overijse. La corsa continua con le squadre che mantengono la concentrazione per la fase finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.52 100 chilometri fatti, 60 ancora da percorrere. 15.49 La prossima salita sarà quella di S-Bocht Overijse (1.3 km à 3.8%). 15.46 Lo raggiunge Stefano Oldani (Caja Rural Seguros RGA). 15.45 Attacco in gruppo di Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step). 15.43 Il distacco del gruppo è intorno al minuto e 50 secondi. 15.40 Aumenta ancora il ritmo in gruppo. 70 chilometri alla conclusione. 15.37 Sempre sei gli attaccanti: Ojt?ch Kmínek (Burgos Burpellet BH), Cedrik Bakke Christophersen (Unibet Rose Rockets), Fabrice Lefevre (Tarteletto – Isorex), Jonah Killy (Tarteletto – Isorex), Bram Dissel (BEAT CC pb Saxo) e Michiel Coppens (BEAT CC pb Saxo).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Freccia del Brabante 2026 in DIRETTA: sei al comando, gruppo a 1’50” Notizie correlate Leggi anche: LIVE Freccia del Brabante 2026 in DIRETTA: sei uomini all’attacco. Gruppo a 3’30” Leggi anche: LIVE Freccia del Brabante 2026 in DIRETTA: sei uomini in testa, si riavvicina il gruppo Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: È la Brabante dei giovani: Grégoire, Del Grosso e Agostinacchio si sfidano. La guida completa; Freccia del Brabante 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Diversi italiani puntano al colpaccio; Freccia del Brabante in Diretta Streaming | DAZN IT; DIRETTA Freccia del Brabante 2026 LIVE. LIVE Freccia del Brabante 2026 in DIRETTA: sei al comando, gruppo a 1’50CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.40 Aumenta ancora il ritmo in gruppo. 70 chilometri alla conclusione. 15.37 Sempre sei gli attaccanti: Ojt?ch ... oasport.it FRECCIA DEL BRABANTE WOMEN. GERY APRE LA CAMPAGNA DELLE ARDENNE, 3^ PERSICO, 8^ PATERNOSTERE' una stagione incredibile per il team Fdj United Suex che continua a lasciare il segno nelle classiche del panorama femminile Dopo il Giro delle Fiandre firmato da Demi Vollering e la Parigi Roubaix ... tuttobiciweb.it Celia Gery fa sua la Freccia del Brabante! La giovane francese della FDJ United Suex conquista la prima vittoria tra i professionisti battendo allo sprint Bredewold e Persico https://www.tuttobiciweb.it/article/1776429968 facebook La Freccia del Brabante apre un weekend di grande ciclismo: 163 km da Beersel a Overijse Non perderti nemmeno un minuto di corsa: dalle 15:15 seguila su Eurosport, Discovery+ e HBO Max #Ciclismo #Cycling #Brabante x.com