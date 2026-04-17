LIVE Freccia del Brabante 2026 in DIRETTA | la corsa entra nelle fasi decisive

Durante la corsa della Freccia del Brabante 2026, si sono verificati alcuni eventi significativi. A circa le 16:32, un corridore ha iniziato un attacco deciso, mentre poco prima, alle 16:31, si è verificata una caduta che ha coinvolto diversi partecipanti. La competizione prosegue ora con le fasi decisive, mentre gli atleti cercano di mantenere la concentrazione. La corsa è visibile in diretta, con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:32 Romain Gregoire parte all’attacco. 16:31 Caduta in gruppo che coinvolge diversi corridori. 16:31 Si attende il momento in cui si scatenerà la bagarre per il successo. 16:28 I corridori si preparano alla penultima scalata del Moskesstraat. 16:27 La Groupama detta l’andatura in testa al gruppo. 16:24 La velocità media aggiornata è di 44,7 kmh. 16:21 Mancano due giri del circuito finale alla chiusura della gara. 16:20 Siamo a quaranta chilometri dalla conclusione. 16:19 Il gruppo, dopo aver ripreso i fuggitivi, si allunga. 16:17 Il gruppo si avvicina ad un nuovo passaggio sulla linea del traguardo. 16:14 Si susseguono gli scatti in testa al gruppo per cercare l’azione giusta.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Freccia del Brabante 2026 in DIRETTA: la corsa entra nelle fasi decisive Notizie correlate LIVE Freccia del Brabante 2026 in DIRETTA: corsa senza un favorito, diversi italiani in garaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Freccia del Brabante... LIVE Freccia del Brabante 2026 in DIRETTA: corsa incerta e senza un padrone. Debutta AgostinacchioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Freccia del Brabante... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: È la Brabante dei giovani: Grégoire, Del Grosso e Agostinacchio si sfidano. La guida completa; Freccia del Brabante 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Diversi italiani puntano al colpaccio; Freccia del Brabante in Diretta Streaming | DAZN IT; DIRETTA Freccia del Brabante 2026 LIVE. LIVE Freccia del Brabante 2026 in DIRETTA: il gruppo controlla l’azione dei fuggitiviCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.52 100 chilometri fatti, 60 ancora da percorrere. 15.49 La prossima salita sarà quella di S-Bocht Overijse ... oasport.it Freccia del Brabante 2026: percorso, orari e dove vederla in streamingLa Freccia del Brabante 2026 si disputa oggi in Belgio, segnando il passaggio dalle classiche del pavé alle prime salite delle Ardenne. La gara, con partenza da Beersel e arrivo a Overijse, presenta q ... it.blastingnews.com La Freccia del Brabante femminile si chiude con lo sprint vincente della francese Célia Gery della FDJ United-Suez. facebook La Freccia del Brabante apre un weekend di grande ciclismo: 163 km da Beersel a Overijse Non perderti nemmeno un minuto di corsa: dalle 15:15 seguila su Eurosport, Discovery+ e HBO Max #Ciclismo #Cycling #Brabante x.com