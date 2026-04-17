LIVE Freccia del Brabante 2026 in DIRETTA | c’è un terzetto al comando della corsa

Alle 16:51, i ciclisti stanno passando l’ultimo tratto sull’Hertstraat durante la Freccia del Brabante 2026. Attualmente, tre corridori si trovano insieme in testa alla corsa, mentre i concorrenti si preparano all’ultima fase della gara. La competizione si sta avvicinando al traguardo e i partecipanti stanno dando il massimo per conquistare la vittoria. La cronaca in tempo reale prosegue con aggiornamenti sui movimenti dei leader.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:51 I corridori affrontano l’ultimo passaggio sull’ Hertstraat (0.7km à 4.3%). 16:50 Il gruppo vede ormai i fuggitivi. 16:48 L’olandese Jelle Johannink della Unibet Rose Rockets raggiunge il gruppo di testa. 16:47 Il gruppo ricuce sui fuggitivi e non concede spazio eccessivo. 16:45 Mancano venti chilometri alla conclusione. 16:44 Sul trio di testa si riportano l’olandese Tibor Del Grosso della Alpecin-Premier-Tech, il danese Anton Charmig della Uno-X Mobility e il belga Milan Lanhove della Team Flanders – Baloise. 16:41 Al comando ci sono: Ramses Debruyne della Alpecin-Premier Tech, i francesi Romain Gregoire della Groupama – FDJ United e Benoît Cosnefroy della UAE Team Emirates-XRG.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Freccia del Brabante 2026 in DIRETTA: c’è un terzetto al comando della corsa Notizie correlate Leggi anche: LIVE Freccia del Brabante 2026 in DIRETTA: sei al comando, gruppo a 1’50” LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: un terzetto al comando della corsa14:18 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa dell’UAE Tour 2026. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: È la Brabante dei giovani: Grégoire, Del Grosso e Agostinacchio si sfidano. La guida completa; Freccia del Brabante 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Diversi italiani puntano al colpaccio; Freccia del Brabante in Diretta Streaming | DAZN IT; DIRETTA Freccia del Brabante 2026 LIVE. LIVE Freccia del Brabante 2026 in DIRETTA: la corsa entra nelle fasi decisiveCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:38 Benoît Cosnefroy della UAE Team Emirates-XRG raggiunge il duo di testa. 16:37 La UAE si riporta in testa ... oasport.it Freccia del Brabante 2026: percorso, orari e dove vederla in streamingLa Freccia del Brabante 2026 si disputa oggi in Belgio, segnando il passaggio dalle classiche del pavé alle prime salite delle Ardenne. La gara, con partenza da Beersel e arrivo a Overijse, presenta q ... it.blastingnews.com La Freccia del Brabante femminile si chiude con lo sprint vincente della francese Célia Gery della FDJ United-Suez. - facebook.com facebook Join our live coverage of Freccia del Brabante 2026. Starting at 13:30, follow 162.6 km, 21 climbs and 1700+ m ascent with real-time gaps, standings and weather. Full page and app access: x.com