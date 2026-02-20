LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | un terzetto al comando della corsa

Durante la tappa di oggi del UAE Tour 2026, un gruppo di tre corridori ha preso il comando della corsa. La causa di questa situazione è stata una fuga decisa nelle prime fasi della gara, che ha portato Moscon, Dillier e Zukowsky a distaccarsi dal gruppo principale. I tre atleti, provenienti da squadre diverse, hanno collaborato per mantenere il vantaggio, arrivando a circa 20 secondi dal grosso dei favoriti. La corsa continua con questi tre in testa, pronti a sfidarsi negli ultimi chilometri.

11:01 Al comando della corsa ci sono Gianni Moscon della Red Bull – BORA – hansgrohe, lo svizzero Silvan Dillier della Alpecin-Premier Tech e il canadese Nickolas Zukowsky della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team. 10:58 Antonio Tiberi continua ad indossare la maglia di leader della classifica generale. 10:55 Nell'ordine di arrivo della tappa di ieri spicca anche il terzo posto di Matteo Milan. Per il corridore della Groupama si tratta del primo podio in carriera. 10:52 Il corridore della Lidl-Trek si è infatti aggiudicato la quarta frazione, la Fujairah-Fujairah di 182 chilometri.