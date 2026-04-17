Oggi si svolge a Monaco di Baviera una partita di quarti di finale del torneo ATP 500 tra il tennista locale e il ceco Vit Kopriva, che ha superato al secondo turno il suo avversario Darderi. La sfida si tiene nella giornata di oggi e si può seguire in diretta, con aggiornamenti in tempo reale disponibili sul sito. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre nel percorso del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di quarti di finale del torneo ATP 500 di Monaco di Baviera (GER) che vede di fronte Flavio COBOLLI al ceco Vit Kopriva, che ha eliminato Darderi al 2° turno. Romano che ha sconfitto brillantemente e senza lasciare set per strada sia contro Zizou Bergs in ottavi che contro Diego Dedura al primo turno. Giunge a questo appuntamento ancora davanti ad Andrey Rublev, che ieri ha sconfitto Lorenzo Sonego. Se il russo facesse meglio dell’italiano lo sopravanzerebbe al 14° posto virtuale della classifica ATP. Ricordiamo che per Cobolli è fondamentale essere nei 16 per evitare i migliori giocatori prima degli ottavi di finale.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Kopriva, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: attenzione al ceco che ha eliminato Darderi

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