Cobolli batte Bergs ed è ai quarti a Monaco Niente derby azzurro | Darderi eliminato da Kopriva

Il tennista romano si è qualificato per i quarti di finale del torneo a Monaco, dopo aver battuto in due set il giocatore belga. Nella stessa giornata, il suo avversario nei quarti sarà il tennista ceco, che ha eliminato in tre set l'italo-argentino. Niente derby azzurro, poiché l'altro italiano è stato sconfitto dal suo avversario.

Salta il derby tutto azzurro nei quarti di finale dell'Atp 500 di Monaco di Baviera. A sfidare Flavio Cobolli, numero 16 del ranking e quarta testa di serie, sarà infatti Vit Kopriva: il ceco, n.77 Atp, ha eliminato negli ottavi Luciano Darderi, numero 21 del mondo e testa di serie numero 6 del torneo: 2-6 6-4 6-1 il risultato dopo due ore e un minuto di gioco. Per Cobolli si tratta di un'altra vittoria contro il belga Zizou Bergs, stavolta molto meno dura di quella sfida contro il Belgio a novembre in coppa Davis, quando annullò ben sette match point. Il romano in Germania si è imposto abbastanza agevolmente, con un netto 6-2 6-3. Bella prestazione per Flavio, considerato anche che Bergs viene da un buon momento di forma, come ha dimostrato a Montecarlo, dove si è arreso agli ottavi a Sasha Zverev.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cobolli batte Bergs ed è ai quarti a Monaco. Niente derby azzurro: Darderi eliminato da Kopriva Notizie correlate Monaco sorride a metà: Cobolli ai quarti, battuto Bergs in due set. Rimonta amara per DarderiFlavio Cobolli si qualifica per i quarti di finale del “Bmw Open” , torneo Atp 500 in corso sui campi in terra rossa dell’Iphitos Tennis Club di... Leggi anche: ATP Monaco 2026, esordio vincente per Zverev. Esce Bublik. Kopriva e Bergs sulla strada di Darderi e Cobolli Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sinner affaticato batte Machac in tre set, oggi in campo contro il canadese Aliassime; Un Sinner nell’uovo di Pasqua! In coppia con Bergs batte Ruud/Machac e parte forte nel torneo di doppio; RECAP! Monte Carlo, Day 2: Cobolli avanti soffrendo, fuori Arnaldi; Tennis, Atp Montecarlo: Sinner al secondo turno nel doppio. Flavio Cobolli liquida Bergs in scioltezza e avanza ai quarti a MonacoStavolta niente di neanche lontanamente somigliante a quella che si definisce lotta: Flavio Cobolli batte con il punteggio di 6-2 6-3 il belga Zizou Bergs ... oasport.it LIVE Cobolli-Bergs 6-2 6-3, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: l’azzurro domina il belga e vola ai quarti di finale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.04 Termina qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Grazie mille per averci fatto ... oasport.it Bentornato Flavio! Flavio Cobolli batte in due set Zizou Bergs a Monaco di Baviera e accede ai quarti di finale del torneo tedesco. Per il romano è una vittoria di enorme valore soprattutto morale, essendo la prima volta, dalla sua run titolata ad Acapulco qu x.com Il tennista italiano batte Landaluce 7-5, 6-2 e vola agli ottavi. Successi anche per Sonego, Darderi e Cobolli facebook