LIVE Cobolli-Kopriva 4-3 ATP Monaco 2026 in DIRETTA | il romano era 3-1 30-0!

Durante la partita di Monaco, Cobolli-Kopriva si trovava in svantaggio 4-3, con il romano che era avanti 3-1 e 30-0 nel punteggio. L'incontro prosegue con aggiornamenti in tempo reale, tra cui il risultato del doppio fallo e le successive azioni della coppia di giocatori. La partita tra Musetti e Fils è prevista non prima delle 16.00, e le cronache del match vengono aggiornate continuamente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-FILS NON PRIMA DELLE 16.00 30-40 Doppio fallo! Seconda, dai! 30-30 Coppia di rovesci a segno di Kopriva. In cross. 15-30 Rovescio dopo il servizio in rete! Soffre la palla alta e carica! SU! 15-15 Non risponde però Cobolli qui di dritto. 0-15 Rovescio difensivo out di Kopriva, che ha una meccanica veramente curiosa, personale e che a volte ricorda quella di Daniil Medvedev. 4-3 Lungo il dritto di Kopriva. 40-15 ACE! Cobolli c’è! 30-15 La risposta era nei piedi, ma Kopriva ha messo largo il comodo attacco di rovescio! 15-15 Si tira sulle scarpe la smorzata Kopriva. Letteralmente.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Kopriva 4-3, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: il romano era 3-1, 30-0! Notizie correlate LIVE Cobolli-Kopriva 3-2, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: scambio di break nel primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-FILS NON PRIMA DELLE 16. LIVE Cobolli-Kopriva, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: attenzione al ceco che ha eliminato DarderiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di quarti di finale del torneo... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Live Flavio Cobolli - Vít Kopriva - Monaco Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 17/04/2026; Cobolli-Kopriva oggi in tv, ATP Monaco 2026: orario, canale, streaming; Cobolli ai quarti, Darderi fuori con Kopriva; Cobolli sfida Kopriva per la semifinale a Monaco: le curiosità. LIVE Cobolli-Kopriva 3-2, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: scambio di break nel primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-FILS NON PRIMA DELLE 16.00 2-1 A quindici Cobolli! 40-15 Prima vincente. 30-15 Gran ... oasport.it Cobolli-Kopriva oggi in tv, ATP Monaco 2026: orario, canale, streamingIl livello della sfida cresce, è vietato però fermarsi e bisogna affrontare un esame ostico per poi regalarsi la possibile semifinale con il numero 1 del ... oasport.it Alle 11:00 in campo Cobolli contro Kopriva. Non prima delle 15:00 Vavassori/Herbert in doppio e non prima delle 16:00 Musetti contro FIls facebook ATP Monaco: Kopriva nega i quarti a Darderi e raggiunge Cobolli x.com