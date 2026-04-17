LIVE Cobolli-Kopriva 6-3 5-2 ATP Monaco 2026 in DIRETTA | il romano vola via nel 2° set!

Durante l'incontro di oggi a Monaco, il tennista romano ha perso il secondo set con un punteggio di 6-3 e 5-2. Il giocatore avversario ha vinto il game e si appresta a servire per chiudere l'incontro. La partita tra Musetti e Fils è prevista a partire dalle 16.00. La diretta aggiorna costantemente l'andamento del match in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-FILS NON PRIMA DELLE 16.00 5-2 Vince il game Kopriva, a breve serve per chiudere Cobolli. A-40 Fuori l’anomalo. 40-40 Sul nastro il recupero di dritto. 40-A Risposta fulminante! Match point. 40-40 Slice lungo. 40-A Rovescio lungoriga pesante: match point! 40-40 Risposta vincente di dritto!!! 40-30 In rete la risposta di dritto. 30-30 Smorzata vincente di Cobolli! 30-15 Doppio fallo. 30-0 Bella smorzata del ceco. 15-0 Lungo il dritto del romano. 5-1 Alla terza chance chiude il gioco Cobolli e vola via! 40-30 Si riavvicina Kopriva. 40-15 Errore di dritto. 40-0 Prima, dritto e benedizione! 30-0 Sfonda di dritto Cobolli.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Kopriva 6-3, 5-2, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: il romano vola via nel 2° set! Notizie correlate LIVE Cobolli-Kopriva 3-2, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: scambio di break nel primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-FILS NON PRIMA DELLE 16. LIVE Cobolli-Kopriva 4-3, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: il romano era 3-1, 30-0!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-FILS NON PRIMA DELLE 16. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Flavio Cobolli v Vit Kopriva (17/04/2026); Live Flavio Cobolli - Vít Kopriva - Monaco Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 17/04/2026; LIVE Cobolli-Kopriva, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: il ceco ha eliminato Darderi e non va sottovalutato; Cobolli ai quarti, Darderi fuori con Kopriva. LIVE Cobolli-Kopriva 6-3, 2-1, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: c’è un break nel 2° set!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-FILS NON PRIMA DELLE 16.00 2-1 A quindici Cobolli! 40-15 Prima vincente. 30-15 Gran ... oasport.it Cobolli-Kopriva oggi in tv, ATP Monaco 2026: orario, canale, streamingIl livello della sfida cresce, è vietato però fermarsi e bisogna affrontare un esame ostico per poi regalarsi la possibile semifinale con il numero 1 del ... oasport.it Alle 11:00 in campo Cobolli contro Kopriva. Non prima delle 15:00 Vavassori/Herbert in doppio e non prima delle 16:00 Musetti contro FIls facebook ATP Monaco: Kopriva nega i quarti a Darderi e raggiunge Cobolli x.com