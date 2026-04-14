LIVE Cobolli-Dedura 2-1 ATP Monaco 2026 in DIRETTA | break del romano nel 1° set

Al torneo ATP di Monaco, il match tra Cobolli e Dedura si è concluso con un punteggio di 2-1 a favore del romano, grazie a un break nel primo set. Durante il secondo incontro, Musetti e Landaluce stanno affrontando la loro sfida, mentre Sonego si trova in vantaggio 40-0 contro Martinez. Poco prima, Dedura ha sferrato un lungo dritto in corsa, mentre i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi dei vari incontri in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LANDALUCE (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-MARTINEZ 40-0 Lungo il dritto in corsa di Dedura. 30-0 Smista, lo sposta, chiude! Sempre di dritto! 15-0 Sfonda di dritto il romano! 2-1 C’è il break di Flavio dopo un game lottato al servizio! 15-40 Passante in corsa di dritto a segno!! 15-30 Servizio e dritto Dedura. 0-30 Ottima risposta di rovescio lungoriga! 0-15 Doppio fallo, primo del match e di Dedura. 1-1 IN RETE il dritto di Dedura! Signori, dieci minuti di secondo gioco. Un errore dopo l’altro del romano, ma tiene comunque il servizio. A-40 Errore del tedesco di rovescio: CI SI RIPROVA!!!!! 40-40 Con il rovescio Dedura.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Dedura 2-1, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: break del romano nel 1° set LIVE Cobolli-Dedura, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: romano in campo a minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LANDALUCE (2° MATCH DALLE 11. LIVE Cobolli-Dedura, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: in campo tra un setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LANDALUCE (2° MATCH DALLE 11.