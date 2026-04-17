Alle 20.45 scenderanno in campo a San Siro l’Inter e il Cagliari. I nerazzurri vengono da una vittoria in rimonta contro il Como, mentre il Cagliari si prepara a affrontare la partita con alcune variazioni nella formazione, tra cui Thuram e Pio dal primo minuto e Kilicsoy titolare. La partita rappresenta un turno importante del campionato di calcio italiano.

(3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. Allenatore: Chivu. (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena, Obert; Adopo, Gaetano, Deiola; Esposito, Palestra; Kilicsoy. Allenatore: Pisacane. L'arbitro della sfida di stasera sarà Matteo Marchetti, coadiuvato da Luigi Rossi e Alex Cavallina. Il quarto ufficiale sarà Kevin Bonacina di Bergamo. Francesco Meraviglia (Prato) e Marco Di Bello (Brindisi) saranno invece rispettivamente Var e Avar. Inter-Cagliari, in programma alle 20,45, verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky Sport. Diretta testuale come sempre su Gazzetta.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 20.45 Inter-Cagliari, le ultime: Thuram e Pio dal 1', Kilicsoy titolare

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