LIVE Alle 20.45 Como-Inter le ultime | Baturina dal 1' Chivu con Esposito e Thuram

Alle 20.45 si gioca la sfida tra Como e Inter, con Baturina che partirà dal primo minuto e Chivu che schiererà Esposito e Thuram. La squadra ospite, allenata da Fabregas, cerca di mantenere la serie positiva di sei partite senza sconfitte, mentre il Como tenta di reagire in casa. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre nella corsa alle posizioni di vertice.

Vincendo a Como la squadra di Chivu ha l'occasione per scappar via portandosi a +9 in classifica sul Napoli, fermato sull'1-1 dal Parma al Tardini. (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. Allenatore: Chivu. (3-4-3) Butez; D.Carlos, Kempf, Ramon; Vojvoda, Perrone, Da Cunha, Valle; Diao, Paz, Buturina. Allenatore: Fabregas. La sfida di stasera sarà arbitrata da Davide Massa, coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio. Il quarto uomo è Ayroldi, mentre al Var ci sarà Aureliano. Maggioni il suo assistente. Como-Inter, in programma alle 20.45, verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE Alle 20.45 Como-Inter, le ultime: Baturina dal 1', Chivu con Esposito e Thuram LIVE Alle 21 Como-Inter: Paz torna dal 1', Chivu con Thuram ed Esposito(3-5-1-1): Josep Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Sucic, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Frattesi; Esposito. LIVE Alle 20.45 Inter-Genoa: Chivu con Bonny e Thuram. Vitinha-Colombo dal 1' per De Rossi(3-5-2) Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Baldanzi, Martin; Vitinha, Colombo.