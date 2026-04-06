Alle 12.30 si gioca la partita tra Udinese e Como, con il tecnico Runjaic che ha deciso di schierare Atta titolare. La squadra di Fabregas cerca di aumentare il vantaggio sulla Roma, attualmente di sei punti, puntando a consolidare la posizione in zona Champions. La sfida si svolge in un momento cruciale per entrambe le formazioni, che cercano punti importanti per la classifica.

(4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Atta; Zaniolo. All. Runjaic A dirigere il match sarà l'arbitro Maresca della sezione di Napoli, con assistenti Cecconi e Belsanti. Quarto uomo Perenzoni, Var Mazzoleni e Avar Ghersini Sono 21 i precedenti in Serie A tra le due squadre, con un bilancio di 9 successi dell'Udinese, 6 pareggi e 6 vittorie del Como. In casa, i friulani sono imbattuti contro i biancoblù, con 7 affermazioni e 3 pareggi in 10 incroci. La gara di andata, giocata a gennaio al Sinigaglia, ha visto imporsi 1-0 gli uomini di Fabregas grazie al rigore trasformato da Da Cunha. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 12.30 Udinese-Como: Runjaic con Atta, Fabregas si affida a Diao

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