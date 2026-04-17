Litorale oltre 100 furti solo d' estate | Tarquinia e Montalto di Castro sorvegliate speciali

Durante una riunione tenutasi giovedì 16 aprile, il prefetto ha esaminato le misure di sicurezza per le aree costiere di Tarquinia e Montalto di Castro, che durante l’estate registrano un considerevole aumento di turisti. Nei mesi estivi si sono verificati oltre 100 furti nelle zone del litorale. Le autorità locali sono state invitate a rafforzare i controlli per fronteggiare questa situazione.

Sicurezza, Tarquinia e Montalto di Castro sorvegliate speciali durante l’estate. Per esaminare le misure connesse al significativo afflusso turistico che interessa il litorale durante la bella stagione, nella mattinata di giovedì 16 aprile il prefetto Sergio Pomponio ha presieduto una riunione.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Solo il 20% degli stabilimenti di Tarquinia e Montalto non usa la plastica, ecco quelli più sostenibiliLa buona notizia? Il 100% degli stabilimenti di Tarquinia e Montalto di Castro fa la raccolta differenziata, anche se solo il 50% dei clienti... Strade sorvegliate speciali. Ecco le super telecamere"Prevenzione uguale sicurezza", è l’equazione in cui crede Arcore che tira le fila di un animo di attività della polizia locale fra nuove tecnologie,...