Solo il 20% degli stabilimenti di Tarquinia e Montalto non usa la plastica ecco quelli più sostenibili

A Tarquinia e Montalto di Castro, solo il 20% degli stabilimenti evita l’uso della plastica, mentre tutti i locali praticano la raccolta differenziata. Tuttavia, solo la metà dei clienti segue le regole di conferimento dei rifiuti. La situazione riguarda sia le attività commerciali sia i clienti che frequentano questi stabilimenti. I dati sono stati raccolti recentemente e riguardano le pratiche ambientali adottate nelle due località.