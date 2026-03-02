Solo il 20% degli stabilimenti di Tarquinia e Montalto non usa la plastica ecco quelli più sostenibili
A Tarquinia e Montalto di Castro, solo il 20% degli stabilimenti evita l’uso della plastica, mentre tutti i locali praticano la raccolta differenziata. Tuttavia, solo la metà dei clienti segue le regole di conferimento dei rifiuti. La situazione riguarda sia le attività commerciali sia i clienti che frequentano questi stabilimenti. I dati sono stati raccolti recentemente e riguardano le pratiche ambientali adottate nelle due località.
La buona notizia? Il 100% degli stabilimenti di Tarquinia e Montalto di Castro fa la raccolta differenziata, anche se solo il 50% dei clienti rispetta le regole di conferimento dei rifiuti. La cattiva notizia? Sono due su dieci gli stabilimenti che hanno eliminato la plastica monouso. Sono i dati. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Discussioni sull' argomento Conclusa la prima edizione di Plastica Zero Tarquinia-Montalto di Castro; Viterbo - Estate 2026: il caro-spiaggia morde il litorale viterbese, da Pescia Romana a Tarquinia; Spiagge vuote e caro ombrellone, quali sono i prezzi? Rincari e tariffe folli: 90 euro a Gallipoli, 120 in Sardegna.
