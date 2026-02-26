"Prevenzione uguale sicurezza", è l’equazione in cui crede Arcore che tira le fila di un animo di attività della polizia locale fra nuove tecnologie, telecamere con riconoscimento facciale a 300 metri di distanza, e un potenziamento dell’organico (4 assunzioni) che fa salire il corpo guidato da Mario Nappi a 14 unità. E per centrare lo scopo si fanno investimenti, la videosorveglianza conta oggi 102 impianti, 22 dei quali installati nel 2025, è difficile trovare un angolo scoperto in città, altri due sono in arrivo, il totale salirà così a 104. "I risultati ci sono", spiega Luca Travascio, assessore alla partita, gli occhi elettronici hanno permesso di identificare "22 autori di reato grazie all’analisi dei filmati". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Strade sorvegliate speciali. Ecco le super telecamere

Festività "sorvegliate speciali": ecco le misure di sicurezza per NataleUn Natale “sorvegliato speciale” per garantire la sicurezza a cittadini e turisti nei numerosi eventi e mercatini da nord a sud della provincia.

Per le strade di Salviano spunta il Grinch, auguri speciali a residenti e commercianti. VIDEOIl Grinch è arrivato a Salviano! Visita speciale nella mattinata di mercoledì 24 dicembre, alla vigilia di Natale, per i commercianti e i residenti...