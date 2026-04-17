Litfiba quarant’anni dopo 17 Re tornano insieme tra litigi e reunion | Ci saranno nostalgici che romperanno le scatole ma noi stiamo dietro alle emozioni

Dopo quarant’anni, i membri della formazione storica dei Litfiba si sono riuniti, portando avanti un tour e presentando un brano inedito. La band ha già venduto più di 70.000 biglietti, nonostante alcune tensioni e litigi passati. I musicisti hanno dichiarato di seguire le emozioni più che le polemiche, consapevoli che alcuni fan potrebbero essere critici. La reunion segna un ritorno importante per il gruppo, che continua a essere presente sulla scena musicale.

Quarant’anni. A guardare indietro nel tempo pare di sognare un’epoca lontanissima e di descrivere un mondo che oggi non c’è più. In effetti è proprio così, eppure, a osservarli in conferenza oggi, i Litfiba — Ghigo Renzulli, Piero Pelù, Gianni Maroccolo e Antonio Aiazzi — sembrano aver conservato tutta la loro aura, il loro spirito di ribellione e anche le loro dinamiche da ragazzini. Abbiamo dovuto aspettare fino alla seconda domanda della conferenza stampa per vederli accennare un piccolo e giocoso bisticcio e, per loro stessa ammissione, hanno già litigato anche durante le prove del loro nuovo tour, che ha già venduto 70mila biglietti e...🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Litfiba, quarant’anni dopo 17 Re tornano insieme tra litigi e reunion: «Ci saranno nostalgici che romperanno le scatole, ma noi stiamo dietro alle emozioni» I Litfiba tornano insieme: tour 2026 annunciato Notizie correlate Meglio tardi che mai: dopo quarant’anni, i Litfiba pubblicheranno l’inedito “17 Re”A quarant’anni dall’uscita dell’album 17 Re, i Litfiba hanno riunito la formazione degli anni Ottanta per pubblicare la title track del disco,... Leggi anche: Litfiba, la reunion e ‘17 Re’ dopo 40 anni. “Netanyahu, Trump, Putin, gli ayatollah: tecnocrazia assassina. Suoneremo a TeleMeloni” Panoramica sull’argomento Temi più discussi: I Litfiba dopo quarant'anni celebrano il disco 17 Re; Litfiba, torna 17 Re: La nostra musica e il nostro impegno contro violenza e tirannie; Litfiba: 40 anni dopo esce la title track 17 Re: il testo integrale. Le date del tour per il quarantennale; Litfiba, dopo 40 anni esce 17 RE: il mistero del rock italiano finalmente svelato. Litfiba, dopo 40 anni esce la title track nascosta 17 ReQuarant’anni di attesa e finalmente venerdì 17 aprile i LITFIBA (Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi, Gianni Maroccolo) pubblicheranno 1 ... fourzine.it I Litfiba d.o.c. portano in tour 17 re quarant’anni dopo. Le loro paroleA quarant'anni di distanza dalla pubblicazione del loro capolavoro 17 re i Litfiba tornano in tour: inizierà il 27 giugno da Perugia ... spettakolo.it I Litfiba sono tornati. È uscito oggi il brano che dà il titolo all’album 17 Re , che ha segnato una svolta epocale nel rock italiano, anche se la critica lo accolse piuttosto freddamente. L’idea del singolo rimasto nel cassetto quarant’anni perché in quel momento n - facebook.com facebook Dopo i Litfiba e Eddie Brock anche l'autrice di "Che Fastidio" x.com