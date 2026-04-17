Litfiba prima del Concertone si ‘riuniscono’ a Propaganda Live

Prima del Concertone, i Litfiba sono stati ospiti di Propaganda Live, il programma di La7 condotto da Diego Bianchi. Ogni venerdì, il talk show affronta temi di attualità attraverso un mix di giornalismo, satira e analisi civile. La puntata ha visto la band partecipare a un dialogo che ha coinvolto il pubblico in studio e a casa, inserendosi nel quadro settimanale di approfondimenti del programma.

Come ogni venerdì, Diego Bianchi torna con un nuovo appuntamento di Propaganda Live, il programma della prima serata di La7 che racconta e analizza l’attualità con il suo sguardo inedito, tra approfondimento giornalistico, satira e racconto civile. Anticipazioni e ospiti del 17 aprile 2026. Ospiti in studio i Litfiba, in uscita, dopo quarant’anni, con 17 Re, la canzone che ha dato il titolo all’album pubblicato nel 1986 ma che fu esclusa dalla tracklist perché, in quel momento, non ritenuta in linea con il resto del disco, diventando a tutti gli effetti un mistero della musica italiana. La band è stata inoltre annunciata nel cast del Concerto del Primo Maggio 2026.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Litfiba, prima del Concertone, si ‘riuniscono’ a Propaganda Live Notizie correlate Primo Maggio, per la prima volta i Litfiba al Concertone(Adnkronos) – Si accendono i riflettori sul Concerto del Primo Maggio di Roma, e cominciano ad arrivare i nomi degli artisti che calcheranno il palco... Leggi anche: Concertone Roma, per la prima volta sul palco la formazione storica dei Litfiba Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Primo Maggio, per la prima volta i Litfiba al Concertone; Concertone Roma, per la prima volta sul palco la formazione storica dei Litfiba. Concertone del Primo Maggio 2026, i big confermati: da Cocciante ai LitfibaTutto pronto per l’appuntamento con il Concertone del Primo Maggio. Un palco su cui, ogni anno, la musica smette di essere solo intrattenimento e accende una riflessione collettiva. Attraverso live, p ... dilei.it Litfiba, mossa storica di Piero Pelù: cosa succederà al concerto del Primo MaggioGrandi sorprese in arrivo per i fan della storica band, pronta a sorprendere il suo pubblico in occasione dei 40 anni del disco 17 Re: ecco cosa accadrà. libero.it Propaganda Live accende i riflettori sulla frana di Petacciato: informare è necessario, ma raccontare davvero un territorio lo è ancora di più. - facebook.com facebook