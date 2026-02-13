Paura alla stazione di Como lite tra due uomini degenera in violenza con minacce denunciato 22enne

Un uomo di 22 anni egiziano ha causato paura alla stazione di Como San Giovanni, quando la lite con un 31enne marocchino è degenerata in minacce verbali. Durante l’alterco, il giovane ha minacciato l’altro con parole dure, spaventando i presenti e attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. La discussione è finita con la denuncia per minaccia aggravata, mentre i testimoni hanno assistito a scene di tensione tra i due.

Una denuncia per minaccia aggravata e possesso di strumenti atti ad offendere: questo il bilancio di un episodio avvenuto nel pomeriggio di ieri presso la stazione San Giovanni di Como. Un giovane di 22 anni, cittadino egiziano residente a Milano, è stato segnalato alle autorità dopo una violenta lite con un altro uomo. Violenta lite a Como L'intervento è stato richiesto dagli agenti del Posto di Polizia Ferroviaria di Como. Una volante si è recata presso la stazione San Giovanni in seguito alla segnalazione di una lite particolarmente accesa tra due cittadini stranieri. Secondo quanto ricostruito dagli agenti il giovane egiziano di 22 anni e un uomo marocchino di 31 anni avrebbero avuto un alterco per motivi personali di poco conto.