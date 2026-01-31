Lite in strada per un parcheggio a Como minacce con un coltello alla fermata del bus | denunciato 54enne

Una lite in strada per un parcheggio si è trasformata in una scena tesa a Como. Un uomo di 54 anni ha minacciato un’altra persona con un coltello alla fermata del bus. La polizia è intervenuta subito e ha denunciato l’uomo, che ha già precedenti. Ora rischia di dover rispondere di porto illegale di armi e minacce.

L'intervento è scattato attorno alle 13.30 nei pressi della fermata degli autobus di via Bertinelli, dove era stata segnalata una lite tra due uomini. Secondo le prime informazioni, durante il diverbio uno dei due avrebbe estratto un coltello dallo zaino. Sul posto è intervenuta una volante della polizia, affiancata da un equipaggio dell'Esercito Italiano impegnato nell'operazione Strade Sicure, che si trovava nelle vicinanze. Gli agenti hanno riportato la calma e identificato i due soggetti, raccogliendo separatamente le rispettive versioni. Dalle verifiche è emerso che il 54enne comasco avrebbe inizialmente redarguito in modo pesante, con frasi offensive e a sfondo discriminatorio, l'autista di un furgoncino per le consegne, un 32enne marocchino, regolare e residente in provincia, colpevole – secondo l'uomo – di aver parcheggiato il mezzo con due ruote sul marciapiede.

