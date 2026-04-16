Kean contro il Pengwin parte seconda | l’ex Juve prima minaccia l’influencer e poi chiede scusa Cos’è successo a ‘Le Iene’

Da juventusnews24.com 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una puntata de ‘Le Iene’, l’ex giocatore di calcio ha avuto un nuovo scontro con un influencer noto come Pengwin. Dopo averlo minacciato verbalmente, l’ex calciatore si è scusato pubblicamente. L’episodio ha suscitato attenzione sui social e tra gli spettatori, portando alla discussione su quanto accaduto tra i due personaggi nel corso della trasmissione.

di Francesco Spagnolo Kean contro il Pengwin, parte seconda: durante la puntata de ‘Le Iene’ i due si sono scontrati ancora una volta e poi le scuse dell’ex Juve. L’episodio che ha visto protagonista Moise Kean e l’influencer Kristian Pengwin ha rapidamente saturato i canali social, diventando uno dei temi più discussi della settimana. Tutto è nato da uno screenshot pubblicato da Pengwin, in cui si leggeva una conversazione dai toni decisamente accesi. In quell’occasione, l’attaccante della Fiorentina e della Nazionale chiedeva un confronto diretto per risolvere alcune divergenze d’opinione. La risonanza mediatica è stata tale da spingere il programma televisivo Le Iene a intervenire, orchestrando un incontro faccia a faccia tra i due contendenti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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