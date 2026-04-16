Durante una puntata de ‘Le Iene’, l’ex giocatore di calcio ha avuto un nuovo scontro con un influencer noto come Pengwin. Dopo averlo minacciato verbalmente, l’ex calciatore si è scusato pubblicamente. L’episodio ha suscitato attenzione sui social e tra gli spettatori, portando alla discussione su quanto accaduto tra i due personaggi nel corso della trasmissione.

di Francesco Spagnolo Kean contro il Pengwin, parte seconda: durante la puntata de ‘Le Iene’ i due si sono scontrati ancora una volta e poi le scuse dell’ex Juve. L’episodio che ha visto protagonista Moise Kean e l’influencer Kristian Pengwin ha rapidamente saturato i canali social, diventando uno dei temi più discussi della settimana. Tutto è nato da uno screenshot pubblicato da Pengwin, in cui si leggeva una conversazione dai toni decisamente accesi. In quell’occasione, l’attaccante della Fiorentina e della Nazionale chiedeva un confronto diretto per risolvere alcune divergenze d’opinione. La risonanza mediatica è stata tale da spingere il programma televisivo Le Iene a intervenire, orchestrando un incontro faccia a faccia tra i due contendenti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kean contro il Pengwin, parte seconda: l’ex Juve prima minaccia l’influencer e poi chiede scusa. Cos’è successo a ‘Le Iene’

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