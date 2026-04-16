Un episodio tra due calciatori della Fiorentina ha attirato l'attenzione. La vicenda è iniziata con una discussione sui social media, che ha portato successivamente a un incontro dal vivo, dove la tensione è aumentata. Dopo lo scontro, uno dei giocatori si è scusato pubblicamente, riconoscendo che la scena non era appropriata. La vicenda ha coinvolto anche un servizio televisivo in cui uno dei protagonisti ha partecipato.

MILANO – Prima la lite via social, poi l’incontro di persona degenerato in una nuova discussione. Protagonisti ieri, 16 aprile 2026, nella puntata de ‘Le Iene’, in onda su Italia1, l’attaccante della Fiorentina Moise Kean e il content creator Kristian Pengwin, finiti al centro di una polemica dopo alcuni commenti social legati alla mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali. Pengwin, che aveva criticato la Nazionale dopo il ko in Bosnia, ha pubblicato gli screen di una conversazione molto accesa avuta con Kean. In seguito i due – dietro organizzazione de ‘Le Iene’ – si sono ritrovati a Firenze, ma la situazione è subito degenerata. Urla e parole forti.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina: lite di Kean a “Le Iene”. Poi Moise si scusa: “Scena non bella”

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Panoramica sull’argomento

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