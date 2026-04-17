Lite in via Rigopiano paura per un accoltellamento | ma è un falso allarme

Nella zona di via Rigopiano si è scatenato un allarme dopo un diverbio tra un venditore ambulante e un'altra persona. La situazione ha portato a segnalazioni di un possibile accoltellamento, ma in seguito è stato chiarito che si trattava di un falso allarme. La zona è stata circondata dalle forze dell'ordine, che hanno verificato le condizioni di tutte le persone coinvolte.

Momenti di paura nella zona di via Rigopiano, dove nel corso di un diverbio tra un venditore ambulante e un’altra persona è scattato l’allarme per un presunto accoltellamento. L'episodio è avvenuto nella mattinata di venerdì 17 aprile.A lanciare l'allarme al Nue 112 sono stati alcuni presenti.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Paura in una stazione di servizio a Parma, lite tra clienti degenera con un accoltellamento: fermato 49enneUn arresto per lesioni aggravate e porto di oggetti atti ad offendere, questo il bilancio di una violenta lite avvenuta nella notte tra il 27 e il 28... "Bocconi killer al porto". Ma è un falso allarme. Era solo poliuretanoUna passeggiata "come tante", un sole "primaverile" e Marley, pastore tedesco cieco dalla nascita, impegnato nella sua esplorazione quotidiana tra...