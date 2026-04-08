Nella zona portuale, un allarme di presunto pericolo di natura killer ha suscitato preoccupazione tra i residenti. Tuttavia, si è trattato di un falso allarme, poiché i rilievi hanno confermato che si trattava esclusivamente di poliuretano. Nel pomeriggio, un cane pastore tedesco cieco ha proseguito la sua passeggiata, fiutando tracce tra i raggi di sole primaverile.

Una passeggiata "come tante", un sole "primaverile" e Marley, pastore tedesco cieco dalla nascita, impegnato nella sua esplorazione quotidiana tra odori e tracce. È da qui che prende forma il caso che, nel giro di poche ore, ha acceso l’allarme a Marina di Ravenna, nella zona del porto, salvo poi ridimensionarsi fino a rivelarsi un falso allarme. Tutto nasce da un post pubblicato sulla pagina Facebook "Marley supercane", seguita da migliaia di utenti. Il racconto è dettagliato, vivido, costruito quasi come una scena: "Una giornata come tante. Verso mezzogiorno io e Marley usciamo di barca, per farci una bella passeggiata in tranquillità". Poi i giardini, "la nostra ‘nusatina’ è d’obbligo", e Marley che "non può esimersi dal suo ruolo di Don Giovanni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Bocconi killer al porto". Ma è un falso allarme. Era solo poliuretano

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