Paura in una stazione di servizio a Parma lite tra clienti degenera con un accoltellamento | fermato 49enne

A Parma, in una stazione di servizio, si è verificata una lite tra clienti che si è conclusa con un accoltellamento. Un uomo di 49 anni, originario di Napoli, è stato fermato dalle forze dell'ordine con l'accusa di aver ferito un camionista moldavo. L'episodio ha causato paura tra i presenti e ha portato all'intervento dei carabinieri, che hanno arrestato il responsabile.

Un arresto per lesioni aggravate e porto di oggetti atti ad offendere, questo il bilancio di una violenta lite avvenuta nella notte tra il 27 e il 28 febbraio in una stazione di servizio di Parma. Un uomo di 49 anni, originario di Napoli, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari su richiesta della Procura della Repubblica, dopo essere stato gravemente indiziato di aver accoltellato un camionista moldavo di 46 anni. L’intervento della Polizia di Stato è stato reso necessario dalla gravità dell’episodio, che ha portato anche alla sospensione della licenza del bar coinvolto per 15 giorni.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Paura in una stazione di servizio a Parma, lite tra clienti degenera con un accoltellamento: fermato 49enne Notizie correlate Paura alla stazione di Como, lite tra due uomini degenera in violenza con minacce, denunciato 22enneUna denuncia per minaccia aggravata e possesso di strumenti atti ad offendere: questo il bilancio di un episodio avvenuto nel pomeriggio di ieri... Roma: lite tra coinquilini degenera in accoltellamento, 1 arresto ad OstiaSi è consumata praticamente sotto gli occhi degli agenti della Polizia di Stato una violenta aggressione, avvenuta in piazza di Ostia Ponente, che ha... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Paura a New York, accoltella i passanti con un machete alla stazione Grand Central: tre feriti gravi. La polizia uccide l'aggressore; Paura per un locomotore in fiamme alla stazione di Dicomano; Rissa con coltello alla stazione ferroviaria di Barletta: paura tra i passanti, aggredita una donna; Dritto e rovescio: Meloni e la sicurezza: Più agenti, le stazioni italiane da paura Video. Paura in una stazione di servizio a Parma, lite tra clienti degenera con un accoltellamento: fermato 49enneUn 49enne napoletano è stato arrestato a Parma per lesioni aggravate dopo aver accoltellato un camionista moldavo in una stazione di servizio. virgilio.it Sassate e bottigliate in stazione, paura tra i pendolari. Il prof: «Scena impressionante, ho chiamato i carabinieri»CORNUDA - Sassate e bottigliate in stazione a Cornuda: il terrore viaggia fra i pendolari. La serata di lunedì ha offerto a coloro che erano seduti sul treno in arrivo da Padova e diretto ... ilgazzettino.it Paura al Vomero, dove una rapina con ostaggi ha scosso una filiale del Crédit Agricole in piazza Medaglie d’Oro. I malviventi si sono barricati all’interno con 25 persone, ma l’intervento di carabinieri e vigili del fuoco ha permesso di liberare tutti nel giro di un’o facebook Quando avete paura di morire di trumpismo, ascoltate Carney e Stubb. Di @paolapeduzzi x.com