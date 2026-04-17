Lite in strada e colpi di pistola della polizia | attimi di paura a Milano

A Milano, si sono vissuti momenti di tensione in strada, con alcune persone coinvolte in una lite che ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. Durante l’intervento, sono stati sparati tre colpi di pistola dalla polizia contro i pneumatici di una Bmw in fuga. Sul luogo sono stati trovati bossoli che testimoniano lo scontro a fuoco avvenuto. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze immediate.