Lite in strada e colpi di pistola della polizia | attimi di paura a Milano
A Milano, si sono vissuti momenti di tensione in strada, con alcune persone coinvolte in una lite che ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. Durante l’intervento, sono stati sparati tre colpi di pistola dalla polizia contro i pneumatici di una Bmw in fuga. Sul luogo sono stati trovati bossoli che testimoniano lo scontro a fuoco avvenuto. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze immediate.
Sull’asfalto sono rimasti i bossoli. Tre colpi di pistola. Tre proiettili - esplosi dalla polizia - nei confronti dei pneumatici una Bmw in fuga. Nessuno andato a segno. È quello all’altezza del civico 57 di via Teodosio a Milano (zona Città Studi) nelle prime ore di giovedì 16 aprile.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Sparatoria Rogoredo, i dubbi sulla versione del poliziotto - 1mattina News 29/01/2026
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