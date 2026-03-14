Inseguimento a Milano tra un uomo e un'auto della polizia agente investito | esplosi colpi di pistola

Nella zona nord di Milano si è verificato un inseguimento tra un uomo a bordo di un’auto bianca e una pattuglia della polizia. Durante il tentativo di fermarlo, l’uomo ha investito un agente e sono stati esplosi alcuni colpi di pistola. La situazione si è sviluppata nel corso della giornata, coinvolgendo le forze dell’ordine in una corsa che ha tenuto banco tra residenti e passanti.